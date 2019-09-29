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ERZİNCAN AKTÜEL

Erzincanlı Temel Reis görenleri şaşırtıyor: Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için güç kolluyor

Erzincanlı Temel Reis görenleri şaşırtıyor: Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için fırsat kolluyor

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Türkeli, tüm dünyanın yakından tanıdığı çizgi film kahramanı Temel Reis’e benzerliğiyle ilgi odağı oluyor.

Haber Merkezi IHA
Erzincanlı Hasan Türkeli de Temel Reis’e benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Erzincanlı Hasan Türkeli de Temel Reis’e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Popeye veya Türkçe dublajda bilinen adıyla Temel Reis, Elzie Crisler Segar’ın oluşturduğu dünyaca ünlü ıspanak yiyerek güçlenen çizgi roman karakteri. Erzincanlı Hasan Türkeli de Temel Reis’e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

İHA
Hasan Türkeli’yle öz çekim yapabilmek için vatandaşlar adeta fırsat kolluyor.

Yanında taşıdığı pipoyla zaman zaman Temel Reis pozu veren Hasan Türkeli görenleri şaşırtıyor. Kendisini Erzincan’ın Temel Reis’i olarak nitelendiren Hasan Türkeli’yle öz çekim yapabilmek için vatandaşlar adeta fırsat kolluyor.

Bu da Erzincanlı Temel Reis
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Bu da Erzincanlı Temel Reis
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Türkeli, tüm dünyanın yakından tanıdığı çizgi film kahramanı Temel Reis'e benzerliğiyle ilgi odağı oluyor.


Temel Reis’in ıspanak yiyerek güç kazandığını ifade eden Türkeli, “Bizim burada da Cimin üzümümüz, siyah üzüm meşhur. Ben de üzümle güç depoluyorum” dedi.

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