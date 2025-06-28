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Oltu'da maden ocağı çöktü: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, 3 işçi göçük altında

Oltu'da maden ocağı çöktü: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, 3 işçi göçük altında

12:3728/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
AA
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Erzurum'un Oltu ilçesindeki oltu taşı ocağında göçük meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 10.30 saatlerinde Oltu taşı çıkarılan işletmeye ait maden sahasında yaşandı.


Henüz nedeni belirlenemeyen göçük sonrası bölgede büyük panik yaşandı. Maden sahasında çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD sevk edildi.


AFAD ekiplerinin bölgeye ulaşmak üzere olduğu, kurtarma çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi.


Göçük altında kalan işçilerin durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin zamanla yarıştığı bildirildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Erzurum
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