Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Esenyurt'ta zincir markette çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Esenyurt'ta zincir markette çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

07:442/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin şubesinde başlayan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

#İstanbul
#Esenyurt
#Güzelyurt

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları Trump konuştukça yeni rekorlara koşuyor: 2 Şubat Pazar gram, çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...