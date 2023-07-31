Esenyurt'taki kan donduran cinayette zanlıların tamamı yakalandı: Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay yakalandı

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Özer, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden Servet Özer'in de yakalandığını duyurmuştu.

Polis ekipleri, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen H.A'yı da gözaltına almıştı.

Esenyurt'taki kan donduran cinayette flaş gelişme: Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde silahla bastıkları üç gence kurşun yağdıran zanlılardan Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." açıklamasında bulundu.









FETÖ ve PKK bağlantılı hesaplarla provokasyon girişimi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:

"Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında.

Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898’nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik.

OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMAK İÇİN BOŞUNA ÇABALAMAYIN. GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ TOPLUM DÜZENİNİ BOZANLARI, SUÇ İŞLEYENLERİ HUKUK ÖNÜNE ÇIKARTMAYA KARARLIDIR

SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"











