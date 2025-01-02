Fatih Altaylı’yı çıldırtan fotoğraf: Gövde gösterisi yaptılar

"Baya bir kalabalık vardı. Fotoğrafları videoları gördüm. Siyasal İslamcı gruplar buraya bayağı bir rağbet etmişler. Bir tür gövde gösterisi. İstanbul'un ana halterlerinden birisi orası. Tamam 1 Ocak tatil günü falan ama. Ve burası kapatılıyor bu iş için. Niye? Başka yer mi yok? Niye burada bu veriliyor.