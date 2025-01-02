Fatih Altaylı’yı çıldırtan fotoğraf: Gövde gösterisi yaptılar

Yüz binlerin Galata Köprüsü'nde Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısı Fatih Altaylı'yı rahatsız etti.
Dün İstanbul’da Gazze için Galata Köprüsü’nde yapılan gösteri Youtuber Fatih Altaylı’yı rahatsız etti. Yaklaşık 450 bin kişinin katıldığı yürüyüş için "Baya bir kalabalık vardı. Fotoğrafları videoları gördüm. Siyasal İslamcı gruplar buraya bayağı bir rağbet etmişler. Bir tür gövde gösterisi" yorumunu yapan Altaylı, tatil günü olmasına rağmen yolların kapatılmasını da eleştirdi. Altaylı, Galata’daki kalabalığa konuşma yapan Bilal Erdoğan’ı da hedef alarak, “İsrail bizim dostumuz mu düşmanımız mı?" sorusunu yöneltti.
Türkiye,
Gazze
'deki siyonist zulme karşı ilk günden itibaren sergilediği kararlı duruşunu yeni yılın ilk gününde de sürdürdü.
İstanbul,
400’den fazla sivil toplum kuruluşu
nun katılımıyla düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşüne ev sahipliği yaptı.
450 bin kişi Gazze'nin sesi oldu
450 bin kişi Gazze'nin sesi oldu
"Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa"
temasıyla Galata Köprüsü’nde toplanan yüz binler, İsrail'in Gazze’deki soykırımına dikkat çekerek dünyaya Filistin’e destek çağrısı yaptı.
Ayasofya ve diğer camilerde toplanan
450 bin
kişi kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü.
- Eyleme, çocuklardan yaşlılara, kadınlardan erkeklere her yaştan vatandaş katılırken, yabancı katılımcılar da destek verdi.
Altaylı rahatsız oldu
Altaylı rahatsız oldu
Galata Köprüsü'ndeki dev organizasyona vatandaşların büyük ilgisi Youtuber
Fatih Altaylı
'yı rahatsız etti.
Kendi kanalında konuşan Altaylı, yürüyüşü
'gövde gösterisi'
olarak yorumladı. Katılımın büyüklüğünü hazmedemeyen Youtuber, köprünün trafiğe kapatılmasını eleştirdi.
Altaylı şunları söyledi;
"Baya bir kalabalık vardı. Fotoğrafları videoları gördüm. Siyasal İslamcı gruplar buraya bayağı bir rağbet etmişler. Bir tür gövde gösterisi. İstanbul'un ana halterlerinden birisi orası. Tamam 1 Ocak tatil günü falan ama. Ve burası kapatılıyor bu iş için. Niye? Başka yer mi yok? Niye burada bu veriliyor.
"Niye izin veriyorsunuz?"
"Niye izin veriyorsunuz?"
Yarın öbür gün TÜRK-İŞ HAK-İŞ işçilerle birlikte eylem yapmak isteseler verecek misiniz orayı? Bu ne adil ne doğru bir iş. Gitsinler Yenikapı'da mı Atatürk Havalimanı'nda mı yapacaklar, yapsın orada kardeşim. Niçin orada izin veriyorsunuz onlara?"
Bilal Erdoğan'ın 'Aksa' açıklamasını hedef aldı: İsrail'i mi işgal ediyoruz?
Bilal Erdoğan'ın 'Aksa' açıklamasını hedef aldı: İsrail'i mi işgal ediyoruz?
Altaylı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın
"Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Emevi Cami nasıl eli kanlı bir diktatörden kurtulduysa inşallah hürriyet ve adalet güneşi Mescid-i Aksa'da da doğacaktır."
sözlerini de hedef alarak şunları söyledi;
"Peki 15-20 gün önce İsrail bize saldırıyordu. Biz mi İsrail'i işgal ediyoruz, İsrail mi bizi işgal ediyor. Karar versinler. Bizim kafamızı karıştırmasınlar daha fazla. Ayrıca şuna da karar versinler. İsrail bizim dostumuz mu düşmanımız mı?"
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