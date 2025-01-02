Tekbir ve dualarla Galata'dan Aksa'ya yürüyüş

Dünyanın Gazze’deki soykırımı artık kanıksadığı bir dönemde İstanbul’da 450 bin kişi sabah namazından sonra Galata Köprüsü ve Eminönü Meydanı’nda toplandı. 2025 yılının ilk ışıkları yükselirken dev kalabalık Suriye’nin özgürlüğünün de verdiği umutla, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” sloganları attı.
Terör devleti İsrail’in 453 gündür devam eden Gazze’deki soykırımlarına tepki için yeni yılın ilk sabahında genç, yaşlı, kadın, çocuk on binlerce kişi Galata Köprüsü’nde bir araya geldi. İstanbul’dan dünyaya “Mescid-i Aksa özgürleşecek” mesajı verildi.
450 BİN KİŞİ KATILDI
Yaklaşık 450 bin kişinin katıldığı etkinlik, Filistin halkına destek mesajlarının öne çıktığı tarihi bir buluşma oldu. Katılımcılar, sabah namazının ardından şehitler ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar etti. Namaz sonrası Ayasofya Meydanı’nda toplanan gruplar, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için destek mesajları verdi.
CAMİLERDEN AKIN AKIN YÜRÜDÜLER
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni camilerinde kılınan sabah namazının ardından katılımcılar Galata Köprüsü’ne kortejler eşliğinde tekbirlerle yürüdü. Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için bazı katılımcılar da belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana geldi. Eylemi teknelerden takip edenler de meşaleler yakıp Türk ve Filistin bayrakları salladı.
KUDÜS BİZİMDİR
Köprünün ortasından geçen tramvay yolunda Türkçe ve İngilizce “Gazze’deki Soykırımı Durdurun” yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Köprüdeki eylemde katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar attı, tekbir getirdi, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Yürüyüşe katılanlardan bazıları, alana “Özgür Filistin” grafitileri çizdi. Dövizlerde Türkçe, Arapça ve İngilizce ‘Nehirden Denize Özgür Filistin’, ‘Filistin Özgür Olana Kadar Hepimiz Tutsağız’, ‘Gazze’de Soykırımı Durdurun’, ‘Bağlansa elim ayağım bağlanmaz ki yüreğim’, ‘Bir güneş doğuyor’, ‘Kudüs bizimdir’, ‘Çocukların büyümediği yer Gazze’ ve ‘Kudüs işgal altında’ Eylemde, şehitler ve Filistinliler için de dualar edildi. Çocuk, genç, yaşlı, erkek ve kadın çok sayıda vatandaşın yer aldığı eyleme yabancılar da destek verdi. Aralarında kefiye takan ve Osmanlı kıyafeti giyenlerin de bulunduğu katılımcılar, köprü ve çevresine kurulan dev ekranlardan da eylemi takip etme imkanı buldu.
DUALARLA TAMAMLANDI
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, yönetmen ve aktivist Tülay Gökçimen, aktivist Mina Kahraman konuşma yaparken, Filistin İnisiyatifi Sözcüsü Enes Yalman da katılımcılara İngilizce seslendi. Sanatçıların da şarkılarını seslendirdiği eylem, konuşmaların ardından Milli İrade Platformu Genel Sekreteri Hüseyin Kader’in yaptığı duayla sona erdi. Programın sona ermesiyle alandan kimi vatandaşlar deniz yoluyla kimisi de tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarıyla ayrıldı.
Güneş Filistin’de doğacak
- İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan,katılımcıları selamlayarak şunları söyledi: “Ayasofya açıldı, Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu, şimdi Kudüs için Mescid-i Aksa için buradayız. Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Kimse sanmasın ki dünyanın uyuduğu bu sabahta Müslümanlar da uyuyor. Hayır, biz ayaktayız, biz dipdiriyiz. Öfkemizle, protestolarımızla, sloganlarımızla, dualarımızla buradayız. Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil. Biz varız, İstanbul var, Türkiye var. Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Şam Emevi Camii nasıl eli kanlı bir diktatörün tasallutundan kurtulduysa, inşallah hürriyet ve adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa'da Filistin'de de doğacaktır. İnşallah bu millet, bu ümmet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecektir.”
Alışmıyoruz unutmuyoruz
- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, “Bütün dünya şahit olsun ki başkaldırıyoruz. İnsanlık ittifakını kuruyor, tüm dünyaya Galata Köprüsü'nden haykırıyoruz. Evet sinmiyoruz, yılmıyoruz, alışmıyoruz, korkmuyoruz, Filistin'i asla unutmuyoruz. Dün Ayasofya'da, bugün Şam'da, bin yıldır alem-i İslam'da, şehitler otağı aziz vatanda bir güneş doğacak, zafer bizim olacak inşallah” diye konuştu.
Zafer yakın
- ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, “Ant olsun ki diriliş şafağı doğmuştur. Müjdeler olsun Ayasofya'mız açılmıştır, müjdeler olsun Şam, Emevi Camii özgürleşmiştir. Ant olsun sıra Filistin'e, Gazze'ye, Kudüs'e gelmiştir ve sırada Mescid-i Aksa vardır. Ey Gazzeli ve Filistinli kardeşlerim, bugün burada toplananlar, direniş ruhlular, Filistin sevdalıları direnin, boykot edin, dua edin, mücadele edin, hakkı haykırın çünkü şafak yakındır, zafer yakındır ve zafer inananlarındır” ifadelerini kullandı.
Birlik olup zalimliğe son verelim
Siyasiler de katıldı
Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanları katıldı.