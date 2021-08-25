FETÖ'nün cankurtaranı

Avrupa’ya gitme hayaliyle yola düşen mültecileri ellerini kelepçeleyerek denize atan, botlarını patlatan Yunanistan, söz konusu FETÖ’cüler olunca denize kırmızı halı sermedikleri kaldı. Türkiye’den kaçarken Akdeniz’in ortasında kalan çoğu FETÖ’cü eski asker olan 8 kişi Sahil Güvenlik ekibi ile tahliye etti.

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FETÖ’cü teröristlerin hem hedef hem de Avrupa’ya geçiş için güvenli transit ülke olarak gördükleri Yunanistan ilginç bir olaya sahne oldu. Edinilen bilgiye kimlikleri açıklanmayan 8 FETÖ’cü, Türkiye’den kaçmak için 14 metre uzunluğunda yelkenli tekne ile yola çıktı. Akdeniz’e açılan teröristler bir süre yol aldıktan sonra tekne arızalandı. Yunan balıkçıların da yardımıyla tekneyi tamir eden FETÖ’cüler yeniden yola koyuldu.

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İKİNCİ KEZ ARIZA YAPTI

Ancak bir süre yol aldıktan sonra bu kez de teknenin yelkeni kırıldı. Denizin ortasında kalan FETÖ’cüler, yine yardım çağrısında bulununca yine balıkçılar ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri devreye girdi. Akdeniz’e açılan göçmenleri ellerini bağlayarak denize atan, ucu demirli sopalarla botları patlatıp ölüme terk eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, FETÖ’cüleri Girit adasına çekti.

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FRANSA’YA GİDECEKLERMİŞŞ

Bir süre polis nezaretinde limanda bekletildikten sonra adaya alınan FETÖ’cülerin ihtiyaçları giderildi. Yunan basınında çoğunun asker olduğu belirtilen 8 Türk’ün siyasi sığınma talep ettiği belirtildi. Ayrıca FETÖ’cülerin ilk ifadelerinde Fransa’ya gitmek üzere denize açıldıkları aktarıldı. Denizcilik Bakanlığı’nın 8 Türk ile ilgili süreci yakından takip ettiği aktarıldı.

9 BİN SİYASİ SIĞINMA TALEBİ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra darbeci askerler başta olmak üzere çok sayıda FETÖ militanı Yunanistan’a kaçtı. Ege Denizi üzerinden botlara binen FETÖ’cülerin bu ülkeye sığınma talebinde bulunmalarının yanı sıra, Avrupa’nın çeşitli ülkelerine geçişi de yine Yunanistan üzerinden sağlandı. Onlarca FETÖ’cüye kucak açan Yunanistan, son 3 yılda Türkiye’den botlarla ve Trakya’dan sınırı geçerek kaçan yaklaşık 2 bin FETÖ üyesine siyasi sığınma hakkı verdi. Ülkeye son 3 yılda siyasi sığınma talebinde bulunan 9 bin FETÖ’cü olduğu ifade ediliyor. 2017’den itibaren Yunanistan’a yasa dışı yollarla giriş yapan ve çoğu FETÖ’cü olan Türk vatandaşlarının sayısı 19 bin 653 ile ifade ediliyor. Yunanistan 2018’e kadar 679 kişinin başvurusunu reddederek Türkiye’ye iade etti.

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