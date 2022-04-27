Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem FETÖnün kaset kumpas davasında karar
ANKARA

FETÖ'nün kaset kumpas davasında karar

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin olduğu belirtilen görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanıklı davada karar çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
FETÖnün kaset kumpas davasında karar
Son dakika

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin olduğu belirtilen görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, hüküm verdiği 120 sanık hakkında 6 yıl 3 aydan 92 yıl 10 aya kadar hapis cezası verdi. Bu sanıklardan dinlemeleri yapan teknik ekipteki sanıklar Sedat Zavar 92 yıl 10 ay, İlker Usta 81 yıl, Gürsel Aktepe ise 72 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Deniz Baykal'ın görüntülerinin yayınlanmasından sorumlu tutulan sanıklar Fatih Ünen 13 yıl, Yener Dönmez ise 21 yıl ceza aldı. Mahkeme bu sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Dosyası ayrılan aralarında FETÖ ele başı Fetullah Gülen, Cevheri Güven, Osman Hilmi Özdil, İbrahim Faruk Bayındır'ın da bulunduğu 46 sanık hakkındaki yakalama kararını da devamına karar verildi.


Ayrıntılar geliyor...

Çinden Rusyayayönelik ilk adım

Çin'den Rusya'ya
yönelik ilk adım

​Faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
208 bin 900 personel sahada olacak

208 bin 900 personel sahada olacak

​İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı tedbiri.
Medeniyetimizin yeni sembolü

'Medeniyetimizin yeni sembolü'

Erdoğan İstanbul Mushafı'nı tanıttı: Haysiyetimize saldıranaeyvallah etmeyiz

​Rus ekonomisi için korkutan açıklama.

​28 kiloya düşen Kübra'nın yardım çığlığı karşılık buldu.

Göbeklitepe'de 'çanta' heyecanı.

​Zafer gezisinde büyük şok: Daha önce de yumurta fırlatmışlardı.

Acılı anneden cumhurbaşkanına yürek yakan feryat.

Ünlü profesörden Türkiye için deprem ve tsunami uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.