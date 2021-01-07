Kaset kumpasında mütalaa açıklandı: Hedef siyasi mühendislikti Kaset kumpasında mütalaa açıklandı: Hedef siyasi mühendislikti Baykal’ın CHP liderliğini bırakması ve bazı MHP’lilerin siyasetten uzaklaşmasıyla sonuçlanan Kaset Kumpasıyla ilgili davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, FETÖ’cü polislerin teknik takip ve izleme ile elde ettiği görüntülerin daha sonra siyasi hayatı dizayn etmek için internette yayınlandığına dikkat çekti. Baykal CHP’den tasfiye edilirken, savcıya göre MHP’de de asıl amaç Bahçeli’yi devre dışı bırakmaktı.

Osman Özgan 07 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 07 Ocak 2021, 01:23 Yeni Şafak