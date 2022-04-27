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ANKARA

FETÖ'nün 'kaset kumpası' davasında karar açıklandı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de sanıkları arasında bulunduğu davada karar açıklandı.

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Haber Merkezi AA
FETÖnün kaset kumpası davasında karar açıklandı
Arşiv

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Önceki celse duruşmaya katılmayan sanıkların son sözlerinin dinlenilmesinin ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Tokyürek dosyanın tamamlandığını, toplanacak başka delil bulunmadığını belirterek hükmü açıkladı.

Buna göre suç tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan Gürsel Aktepe, "siyasal hakların kullanılmasını engellemek", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 72 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan, istihbarattan sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney, "özel hayatın gizliliğini ihlal", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarından 9 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, "silahlı terör örgütüne üye olma", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 21 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, Dönmez hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Sanıklardan Fatih Ünen, eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yönelik eylemleri nedeniyle, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulması davasında da hüküm giyen sanıklar İlker Usta 81 yıl ve Sedat Zavar da 92 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Usta ve Zavar, Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntüleri kaydeden cihazları yerleştirenler arasında yer alıyordu.

Mahkum edilen sanıklar

Mahkemenin, "silahlı terör örgütüne üye olma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "siyasal hakların kullanılmasını engellemek", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından 6 yıl 3 ay ile 92 yıl 10 ay arasında hapisle cezalandırdığı sanıklar şunlar:

"Abdülhalim Sönmez, Ali İhsan Tezcan, Arif Tuncal, Cebrail Cıcık, Davut Ersoy, Emrah Kanmaz, Erhan Sazil, Gürsel Gündüz, Hakan Kırdağ, Hayati Başdağ, İzzet Yılmaz, Mustafa Alptekin, Mustafa Süngü, Mustafa Tokmak, Nurettin Sağdaş, Ömer Demir, Sinan Altıparmak, Şaban Albayrak, Süleyman Bağlan, Tolga Güzeltaş, Yusuf Dağdelen, Şahin Çelik, Osman Oktay Ilıcan, Erol Demirhan, Ersin Erdin, Fatih Taşpınar, Mehmet Demirbilek, Fatih Ünen, Rüstem Atik, Yener Dönmez, Sinan Akkaya, Okan Aytekin, Cengiz Söğüz, Ahmet Yılmaz Ekiz, Akif Buyrukoğlu, Fatih Aydın, Murat Yöney, Latif Harun Pişkin, İlker Usta, Ertan Aslan, Sedat Zavar, Gürsel Aktepe, Hami Güney ve Yiğit Uyar."

Diğer sanıklar hakkındaki kararlar

Mahkeme, aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu firari 46 sanığın dosyasını ayırdı. 3 sanığın dosyasını tefrik eden heyet, 2 sanık hakkında ise ölüm nedeniyle düşme kararı verdi.

Heyet, Eski EGM İstihbarat Başkanı Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 76 sanığa, üzerine atılı suçlardan herhangi bir ceza vermedi.

Mahkeme tutuksuz sanıklardan 14'ü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı, bunlardan biri tutuklandı.

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