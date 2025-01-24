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FETÖ'ye 23 ilde 'Kıskaç'

FETÖ'ye 23 ilde 'Kıskaç'

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
07:5924/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor
FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor

23 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden 'KISKAÇ-36' operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı.

FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden "Kıskaç-36" operasyonları kapsamında 71 şüphelinin yakalandı.


Adana, Adıyaman, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Tokat'ta olmak üzere 23 ilde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-36” operasyonları düzenlendi.


'ByLock' kullanıcısı çıktılar


Son 1 haftadır devam eden operasyonlar sonucu 71 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından arandığı belirtildi.


Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.


Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.




#FETÖ
#İçişleri Bakanlığı
#operasyon

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