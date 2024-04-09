Filistin ziyareti ertelendi

CHP Genel Başkanı Özel, önceki ay, 15 Nisan'da Filistin'in Ramallah kentine gidip Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşeceğini ifade etmişti. Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Özel, Ramallah'ı ilerleyen tarihlerde ziyaret edecek. Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Zirvesi’ne katılmak için geçtiğimiz hafta Romanya'da bulunan Özel, zirve kapsamındaki temaslarında da Filistin meselesini gündeme getirmişti. Ancak Ramallah ziyaretinin planlamasında aksilikler yaşandı. Bu nedenle ziyaret ileri bir tarihte ötelendi. Erteleme nedeni olarak Ramallah'ta siyasi muhatap bulunamaması gösterildi. Filistin tarafı ile görüşmelerin devam ettiğini bildiren CHP kaynakları, bölgedeki gelişmeleri takip ettiklerini ve Özel’in Filistin'e giderken kullanacağı güzergaha ilişkin çalışma yaptıkları bilgisini verdi.