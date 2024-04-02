CHP’de 31 Mart paylaşılamıyor

CHP'nin 1977'den bu yana aldığı en yüksek oy oranına ulaşarak elde ettiği başarı, parti içinde paylaşılamıyor. 35 il belediyesi, 302 ilçe belediyesi ve 55 belde belediyesi kazanan CHP, geçerli oyların yüzde 37,8'ini aldı. CHP en son 1977 yerel seçimlerinde Bülent Ecevit'in genel başkanlığı döneminde yüzde 42,2 oy oranına ulaşmıştı.

DEĞİŞİM Mİ KAZANDIRDI

CHP Genel Başkan Özgür Özel, “Cam tavanı kırdık” sözleriyle kongre sürecindeki değişim söylemine atıfta bulundu. 81 ilin 35'inde birinci çıkılmasında değişim mottosunun etkili olduğunu düşünen Özel, zaferin değişimle geldiğine inanıyor. Bu noktada Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki sürtüşmenin daha da belirginleşeceği bildirildi.

KILIÇDAROĞLU ETKİSİ Mİ?

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere CHP'nin kazandığı 14 büyükşehirden 9'unda galibiyet önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde aday gösterilen isimlerle sağlandı. Kılıçdaroğlu da seçim akşamı “Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız” açıklamasını yaptı. Bu nedenle Kılıçdaroğlu destekçileri, önceki dönem kurulan ittifak siyasetinin seçmen refleksi haline geldiğini savunuyor. Seçimdeki başarıda Kılıçdaroğlu etkisinin yadsınamayacağı ifade ediliyor.

LİDERLİK MÜCADELESİ

Ankara ve İstanbul’da oylarını arttıran belediye başkanları da büyük prim yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 60,4, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 51,1 oy aldı. Bu durumun ilerleyen süreçte Yavaş ve İmamoğlu arasında rekabeti büyüteceği değerlendiriliyor. İmamoğlu ve Yavaş cepheleri seçimdeki başarıyı kendi hanelerine yazıyor. Yine her iki başkana olası liderlik mücadelesi için şimdiden yatırım yapanlar da var.

Özel’den "Oylar DEM’in" itirafı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçim sonuçlarını ittifaka mal etti. X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, “Bu zaferi CHP'nin zaferi olarak görürsek gaflete düşeriz” ifadelerini kullandı. Paylaşımında, “Türkiye İttifakı kazandı, Türkiye kazandı” diyen Özel, sosyal medya hesabından seçim gecesi yaptığı konuşmasından 1,5 dakikalık bölümü yayınladı. Videoyla DEM Parti'den gelen mesajlara yanıt vermiş oldu. DEM Parti'nin İBB Adayı Meral Danış Beştaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, “İmamoğlu ‘Bu oylar benimdir’ demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi” demişti. Özel, Genel Merkez önünde toplanan partililere, “Bu zaferi tek başımıza biz kazanmadık. Bunu, partinin bir zaferi, atılan her oyu CHP'nin oyu olarak görürsek, büyük yol yürüyüşümüzde büyük gaflete düşeriz” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara’da sağcı adaylar kazandı

Seçimde birinci parti olan CHP, çeşitli adreslerde hedefe sağcı adaylarla ulaştı. Ankara’da Keçiören, Polatlı, Nallıhan, Gölbaşı, Kalecik gibi yerlerde eski MHP’li ve sağ siyaset kökenli isimlerle başarı sağlandı. Ankara’da Polatlı’da MHP’den belediye başkanlığı yapmış Mürsel Yıldızkaya, Gölbaşı’nda ise Yakup Odabaşı aday gösterildikleri eski ilçelerinde seçimi kazandı. Nallıhan’da eski AK Partili İlçe Başkanı Ertunç Güngör seçimi kazanırken, Keçiören’de kazanan ise sağ kökenli İYİ Parti kurucu Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan oldu. Kalecik’te eski İYİ Partili İlçe Başkanı Satılmış Karakoç seçimi kazandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın memleketi Beypazarı’nda Yavaş’a yakınlığıyla bilinen Özer Kasap, Haymana’da Levent Koç, Ayaş’ta İzzet Demircioğlu, Kahramankazan’da ise Selim Çırpanoğlu seçimleri kazandı.

Wilders Katz

İlk tebrik Türkiye düşmanlarından

Yerel seçim sonuçları Türkiye ve Erdoğan düşmanlarını heyecanlandırdı. Onlardan ikisi İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile Türk düşmanı Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders oldu. Sosyal medyada CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı tebrik eden Katz ve Wilders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağır sözlerle hedef aldı. Katz paylaşımında “Türkiye'de yerel seçimler Erdoğan'ın adayları için yenilgiyle sonuçlandı. Bu Erdoğan’a açık bir mesaj: İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerekli” ifadelerini kullandı. Wilders ise hadsiz sözlerle şu mesajı paylaştı: “Bay bay Erdoğan. Türkiye sekülerlik ve özgürlük istiyor.”







