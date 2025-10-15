Gazze’de buruk da olsa yüzler gülüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şimdi hep beraber Filistin’in yaralarını sarmamız, Gazze’yi yeniden ayağa kaldırmamız ve Gazzeli kardeşlerimize can suyu olmamız gerekiyor” diyerek Mısır’da atılan adımın kalıcı ve adil bir barışla taçlanmasını arzuladığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı’nın kapanışında konuştu. Bölgemizin son 2 yıldır kanayan en büyük yarası olan Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Liderler olarak Şarm el-Şeyh’te güçlü bir irade ortaya koyduk. Amerikan Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim’le birlikte imzaladığımız 4’lü deklarasyonun, bölgemizde kalıcı barışa giden yolda yeni bir kilometre taşı olmasını ümit ediyorum.”
ŞÜKÜR SECDESİ YAPILIYOR
CAN SUYU OLALIM
“Gazze’nin yeniden ayağa kaldırılması muhtemelen yıllar alacak. Olayın bir inşa bir de ihya süresi var. Türkiye’nin üzerine burada önemli bir görev düşüyor. Başta ABD olmak üzere körfez ülkeleri hep birlikte görüşecek, tartışacak ve bu konuda ne gibi adımlar atacağımız bir karara bağlayacağız. Şimdi hep beraber Filistin’in yaralarını sarmamız, Gazze’yi yeniden ayağa kaldırmamız ve Gazzeli kardeşlerimize can suyu olmamız gerekiyor.”
GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ
Ucuz kira dönemini başlatacağız
- 2023 seçimleri sonrasında uygulanan ekonomi politikalarının etkilerini görmeye başladıklarını kaydeden Erdoğan, “Bizim birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir. Halen seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. İşin planlamasını devlet yapacak. Vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün bunlara fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız. 100 yılın konut projesi adını verdiğimiz bu çalışmayla 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Bu projemizle Türkiye’de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ’miz vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Konut projemiz, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır” dedi.
- Karşılarında Türk ekonomisine çelme takmaya adeta ahdetmiş bir ana muhalefet partisi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Yolsuzluk operasyonları başlayınca, beytülmale çöreklenmiş yan kesicileri yargıdan kurtarmak için boykot diye bir şey uydurdular. Kendilerine destek vermeyen hangi marka, kurum, şirket, basın yayın kuruluşu varsa hepsini bu boykot torbasının içine doldurdular. Milletimiz bunların önünü arkasını düşünmeden yaptıkları ‘ekonomiyi durdurma’ çağrılarına prim vermedi. Şimdi anlaşılıyor ki boykottan amaçları milli markaları tehdit edip haraca bağlamakmış. Suç örgütleriyle haşır neşir ola ola iyice onlara benzemeye başladılar. Milletimiz artık bunların siyasi parti mi mafya mı olduğunu karıştırır oldu.”
SDG’yi uyarıyoruz!
Şikayet turları düzenliyorlar
- CHP’nin AP ülkelerine çağrıda bulunmasına dair bir soru üzerine Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “CHP bizi şaşırtmıyor. Bunlar CHP için alıştığımız şeyler. Geçmişte de kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yaban ellerde arardı. CHP’nin ne yaptığını ve neyi planladığını, CHP’yi yöneten kadrolar dahi anlamakta zorlanıyor. Yurt dışına şikayet turları düzenliyorlar. Böyle rezillik olur mu? Biz aslında Sayın Özel’den, Avrupalı Türklerden özür dilemesini beklerdik. Biliyorsunuz 2 ay önce milletvekilleri çıktı gurbetçilerimize, affedersiniz ‘Zirzop’ dedi. Madem Brüksel’e gittin, en azından bunun için bir özür dile. Sayın Özel bu erdemi göstermediği gibi; yoldaşlarına Türkiye Cumhurbaşkanını yuhalatarak çok daha büyük bir skandala imza attı. Gerçekten çok yazık. Onlar Brüksel’de laf üretirken biz Anadolu’da eser üretiyoruz.”
İsrail’in sicili kötü
- İsrail’in anlaşmaya uyup uymayacağına dair soruya Erdoğan, “İsrail’in ateşkes ihlalleri konusunda bildiğiniz gibi sicili kötü. Türkiye, ABD ve diğer ülkeler bu ateşkesin korunması konusunda kararlı. Yeniden soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını aslında İsrail de biliyor. Sayın Trump’ın da öncülüğünü yaptığı bu sürece sahip çıkmaya devam edeceğine inanıyorum. Hiç kimse eskiye dönülmesine rıza gösteremez” cevabını verdi.
BU İMZALAR SIRADAN DEĞİL
- “Gazze’de bundan sonraki süreç, bundan sonraki aşamalar nasıl şekillenecek?” sorusu üzerine ise Erdoğan, “ABD Başkanı Sayın Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi, Katar Emiri Sayın Al Sani ve şahsım dörtlü bir imza uygulaması yaptık. Attığımız bu imzalar sıradan değil. Bu imzalarla da artık bu barış iradesi tarihin kayıtlarına girmiş durumda” dedi. Erdoğan, altına imza attıkları “Kalıcı Barış ve Refah İçin Trump Anlaşması”nı da gazetecilere okudu.
Takipçisi Trump olacak
- “Gazze’de şu an itibarıyla çatışmalar sona ermiş durumda” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunun Sayın Trump tarafından ilan edilmiş olması çok çok önemli. Bu işin birinci derecede takipçisi Sayın Trump olacak. Bunu kendisiyle yaptığımız görüşmelerde de ifade etti. En son ayrılırken ayaküstü de ‘Bu süreçte bana ne düşüyorsa telefonla irtibatlarımızı kuralım ve bu telefon diplomasimizi ihmal etmeyelim’ dedi. Görüşmelerimizi her seviyede sürdüreceğiz. Sayın Trump ile kurduğumuz bu diplomasi çok çok önemli. İnşallah bu hassasiyet içerisinde bunu devam ettireceğiz ve bir huzur ikliminin oluşturulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mısır’da bir araya gelen tüm ülkeler, bu huzur ikliminin güvencesi olacaktır.”