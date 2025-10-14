Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Netanyahu resti dünya basınında: Ortadoğu’nun kilit ismi...

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin başkanlığında gerçekleşen zirveye 35 ülke lideri katıldı. Gazze’de ateşkesin korunması ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil etti. Zirve sonunda Erdoğan, Trump, Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Gazze için “Niyet Belgesi”ni imzaladı.





Guardian: Erdoğan’ın uyarısı Netanyahu’nun planını bozdu





İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye’nin kararlı duruşuna dikkat çektiği haberinde, “Trump’ın Netanyahu’yu Gazze zirvesine davet etme planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağını Şarm El-Şeyh’e indirmeyeceği uyarısı sonrası iptal edildi” ifadelerine yer verdi. Haberde Erdoğan’ın, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını defalarca “soykırım” olarak nitelendirdiği hatırlatılırken, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emirleri de vurgulandı.









AP: Türkiye diplomatik hamleyle Netanyahu’yu durdurdu





Amerikan Associated Press (AP) ajansı ise, Türkiye’nin Netanyahu’nun zirveye katılımını engellemek için “diplomatik bir girişim” başlattığını, bu çabaya diğer ülkelerin de destek verdiğini yazdı. Haberde, Ankara’nın kararlı tavrı sayesinde Netanyahu’nun Mısır’a gelişinin iptal edildiği aktarıldı.





İsrail basını: Erdoğan’ın resti işe yaradı





İsrael Hayom gazetesi, “Erdoğan’ın uyarısı işe yaradı” başlığıyla duyurduğu haberinde, Netanyahu’nun katılım haberinin Arap dünyasında tepkiyle karşılandığını belirtti. Habere göre, Erdoğan Netanyahu’nun zirveye gelmesi halinde uçağını geri çevireceğini bildirdi. İsrail gazetesi Times of Israel ise Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi bizzat arayarak uyarıda bulunduğunu ve birçok Müslüman ülkenin de zirveyi boykot etme tehdidinde bulunduğunu yazdı.









Alman Rheinische Post da benzer şekilde, “Erdoğan devreye girdi, Netanyahu zirveye katılamadı” başlığıyla gelişmeleri duyurdu. Gazete, Erdoğan’ın uçağının Kızıldeniz üzerinde beklediğini, Netanyahu’nun katılmayacağının kesinleşmesiyle Türk heyetinin iniş yaptığını aktardı.









Alman basını: Erdoğan Ortadoğu’nun kilit ismi





Almanya’nın önde gelen gazetelerinden StN, “Erdoğan Ortadoğu’nun kilit ismi haline geliyor” manşetiyle Türkiye’nin Gazze barış sürecindeki etkisini öne çıkardı. Haberde, “Türkiye, Washington’un sahip olmadığı Hamas kanalıyla barış sürecini şekillendiriyor” değerlendirmesi yer aldı. Frankfurter Rundschau gazetesi de “Türkiye, Orta Doğu’da kilit bir oyuncu haline geliyor” başlığıyla yayımladığı haberinde, Ankara’nın sadece Gazze’de değil Suriye, Libya ve Irak’ta da etkili bir diplomatik güç haline geldiğini vurguladı.





Fransız basını: “Türkiye gizli ama kararlı arabulucu”





Fransa’nın saygın gazetesi Les Echos, Gazze barış sürecine ilişkin haberinde, “Gazze Barış Anlaşması: Türkiye’nin Kritik Rolü” başlığını kullandı. Ankara’nın devreye girmesiyle tıkanan müzakerelerin kısa sürede sonuçlandığını belirten gazete, Türkiye’yi “Gazze barışının gizli ama kararlı arabulucusu” olarak tanımladı.









Yunan basını: “Ankara kilit muhatap”



