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Gazze'deki can kaybı 51 bin 266 oldu

Gazze'deki can kaybı 51 bin 266 oldu

15:1322/04/2025, Salı
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Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 266'ya ulaştı. Son 24 saat içinde bölgedeki hastanelere 60 yaralı daha getirildiği açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.


Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 26 ölü ve 60 yaralının getirildiği kaydedildi.


Yaralı sayısı 116 bin 991'e yükseldi


İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1890 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 950 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Soykırımcı İsrail askerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 266'ya, yaralıların sayısının da 116 bin 991'e yükseldiği bildirildi.


Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.




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