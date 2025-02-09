Gazze'ye insani yardım 96 bin 131 tona ulaştı

Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan insanlık dramında kadın, yaşlı ve çocuk demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, adeta bir soykırım gerçekleştiriyor.





Ayrıca İsrail, Gazze Şeridi'nde bulunan Filistinlilerin gıdaya ve barınma ihtiyaçlarına erişimini de engelliyor.





Filistinlilerin gıda malzemelerine erişmekte ve barınma ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntılar yaşaması sonrası yardım eli Türkiye'den geldi.









15. Gazze iyilik gemisi Mısır'da





AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 15. Gazze İyilik Gemisi'nin Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştığı anımsatıldı.





Açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan, 1956 ton insani yardım malzemesi taşıyan 15. İyilik Gemisi ile Gazzelilerin yaralarının sarıldığı belirtildi.









Toplam yardım 96 bin 131 tona ulaştı





Ayrıca, bugüne kadar 15 gemi ve 14 uçak seferi, yerelden temin ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) işbirliğiyle Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamının 96 bin 131 tona ulaştığı bilgisi paylaşıldı.











