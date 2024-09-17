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Gündem

Gelecek’te birleşme tartışması

Mehmet Güney
04:00 - 17/09/2024 Tuesday
Güncelleme: 02:36 - 17/09/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu.
Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu.

Seçimlerde beklediğini bulamayan DEVA ve Gelecek Partisi ‘birleşmeyi’ yeniden gündemlerine aldı. Birleşme gündemi özellikle Gelecek’te tartışmalara yol açtı. Gelecek Partisi yetkilileri DEVA ile geçmişte birleşme konusunda yaşadıkları sıkıntıyı unutmadı. Böyle bir birleşmenin olması durumunda, Gelecek Partili il ve ilçe teşkilatlarından ve genel merkez üst çatısında ciddi istifaların gelebileceği de iddia ediliyor. Gelecek Partili isimlerin bazıları birleşme için DEVA Partisi’nin doğru bir parti olmadığını savunuyor. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ve bazı isimler ise bu birleşmenin mantıklı olabileceğini kaydediyor.

ANLAŞMA OLMAMIŞTI

DEVA ve Gelecek Partisi 2023 seçimlerinde 6’lı Masa ortağı CHP ile ittifak yaparak TBMM’ye girebilmişti. Kılıçdaroğlu’nun kontenjanından Meclis’e DEVA 15, Gelecek ise 10 milletvekili sokmuştu. O dönem iki partinin Meclis’te ortak grup oluşturması için çalışmalar yürütülmüş ancak genel başkanlar Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu anlaşmaya varamamıştı. Bunun üzerine Gelecek Partisi, Saadet Partisi ile ortak grup kurmuştu.



#siyaset
#politika
#DEVA Partisi
#Gelecek Partisi
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