Gelecek’te birleşme tartışması

Seçimlerde beklediğini bulamayan DEVA ve Gelecek Partisi ‘birleşmeyi’ yeniden gündemlerine aldı. Birleşme gündemi özellikle Gelecek’te tartışmalara yol açtı. Gelecek Partisi yetkilileri DEVA ile geçmişte birleşme konusunda yaşadıkları sıkıntıyı unutmadı. Böyle bir birleşmenin olması durumunda, Gelecek Partili il ve ilçe teşkilatlarından ve genel merkez üst çatısında ciddi istifaların gelebileceği de iddia ediliyor. Gelecek Partili isimlerin bazıları birleşme için DEVA Partisi’nin doğru bir parti olmadığını savunuyor. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ve bazı isimler ise bu birleşmenin mantıklı olabileceğini kaydediyor.