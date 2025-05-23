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Genç kadın birlikte alkol aldığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Genç kadın birlikte alkol aldığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

08:3223/05/2025, Cuma
DHA
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Saldırgan kısa süre sonra olay yerinin yakınlarında araç içerisinde polis tarafından yakalandı.
Saldırgan kısa süre sonra olay yerinin yakınlarında araç içerisinde polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Dilruba Elif Çetin (23), birlikte alkol alırken tartıştığı erkek arkadaşı Burak İ. (26) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Balıkesir'de evin balkonunda birlikte alkol alan Burak İ. ile kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin, henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yaşanan arbede sırasında Burak İ., eline geçirdiği bıçakla genç kadına saldırdı. Dilruba Elif Çetin, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli balkondan atlayarak kaçtı.


Komşuların ihbarı üzerine bölgeye adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Dilruba Elif Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan ise kısa süre sonra olay yerinin yakınlarında araç içerisinde polis tarafından yakalandı. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




#balıkesir
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