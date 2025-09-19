Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Güven inşası sağlanmalı

Güven inşası sağlanmalı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0019/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Numan Kurtulmuş.
Numan Kurtulmuş.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önceki gün çatışma ve çözüm süreçleri konusunda uzmanlaşan akademisyenleri dinledi.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Terörsüz Türkiye sürecinin devlet sahipliği ve siyasi iradeyle yürütüldüğünü belirterek, “Önümüzdeki süreçte güven inşasına yönelik adımlar atılmak durumundadır. Barış süreçleri biraz yavaş ilerleyen süreçlerdir. Kademe kademe aktörlerin dahil olması ile bu aşama hızlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

BÜTÜN BÖLGE İÇİN BARIŞ İSTEMEMİZ LAZIM

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak da 2013 yılında başlatılan süreçten farklı bir dönemden geçildiğini belirterek, “Bir barış istiyorsak Türkiye’yi de aşan bir üst iradeyle birlikte bütün bölge için barış istememiz lazım” dedi. Kaynak, Terörsüz Türkiye'nin yalnızca iç güvenliği değil, Orta Doğu’da kalıcı barışı sağlama potansiyeli taşıdığını kaydetti. Doç. Dr. Esra Çuhadar ise barış süreçlerinin başarıyla uygulanmasını sağlayan en önemli faktörün toplumsal rıza üretimi olduğunu ifade etti.



#siyaset
#toplum
#Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kibir ve gurur helâke sürükler