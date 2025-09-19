Güven inşası sağlanmalı

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Terörsüz Türkiye sürecinin devlet sahipliği ve siyasi iradeyle yürütüldüğünü belirterek, “Önümüzdeki süreçte güven inşasına yönelik adımlar atılmak durumundadır. Barış süreçleri biraz yavaş ilerleyen süreçlerdir. Kademe kademe aktörlerin dahil olması ile bu aşama hızlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak da 2013 yılında başlatılan süreçten farklı bir dönemden geçildiğini belirterek, “Bir barış istiyorsak Türkiye’yi de aşan bir üst iradeyle birlikte bütün bölge için barış istememiz lazım” dedi. Kaynak, Terörsüz Türkiye'nin yalnızca iç güvenliği değil, Orta Doğu’da kalıcı barışı sağlama potansiyeli taşıdığını kaydetti. Doç. Dr. Esra Çuhadar ise barış süreçlerinin başarıyla uygulanmasını sağlayan en önemli faktörün toplumsal rıza üretimi olduğunu ifade etti.