Hac için ek kayıt fırsatı: Süre başladı

16:0711/12/2025, Perşembe
AA
2026 haccı kesin kayıt
2026 haccı kesin kayıt

2026 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için 18 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarından boş kalan kontenjanlar için 11-18 Aralık arasında ek kayıt süresi tanındı.

Başvurular başladı

Kayıt hakkı elde eden hacı adayları işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.





#Hac ek kayıt başvuruları
#18Aralık
#2026
