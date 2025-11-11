Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 Kasım’da noter huzurunda gerçekleştirilen 2026 yılı hac kura çekimi tamamlandı. Bu yıl yapılan çekiliş sonucunda 84 bin 942 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Türkiye genelinde toplam 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı kura büyük heyecanla takip edilirken, şimdi hacı adaylarının gündeminde kesin kayıt tarihleri ve 2026 yılı hac ücretleri yer alıyor. Diyanet, hac kesin kayıt tarihleri 2026 takvimini paylaştı. Peki Diyanet ile Hac kesin kayıtları başladı mı, kayıtlar nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? 2026 yılı hac ücretleri ne kadar, belli oldu mu?

1 /8 Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı. Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten kura sonuçlarını görebilecek.

2 /8 Hac kesin kayıt tarihleri ne zaman? Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında yapılacak. Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

3 /8 Kesin kayıt işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamayanların yerine boş kalan kontenjanlar, Diyanet’in belirlediği tarihte yeniden ilan edilecek. Boş kontenjanlar, hac konaklama türlerine göre kura sırasına göre doldurulacak.

4 /8 Hac kayıtları nasıl, nereden yapılacak? Kesin kayıt işlemleri yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak “Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İşlemleri” ekranından kayıtlarını tamamlayabilecek. Kayıt sırasında konaklama türü, oda sayısı (1, 2, 3, 4 kişilik) ve ücret tercihleri onaylanacak.

5 /8 Hac kesin kayıtları nasıl ve nereden yapılacak? Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, organizasyon tercihlerini “Hac İşlemleri” menüsünden 'Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu' veya 'Acenta Organizasyonu'ndan birini seçerek belirleyecek. Kesin kayıt işlemleri için izlenecek adımlar şu şekildedir; 1. e-Devlet portalına T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. 2. Arama kısmına “Hac İşlemleri” yazınız. 3. Karşınıza gelen ekranda üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. ''Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz'' başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız. 4. Ardından ''Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum'' alanını işaretleyiniz ve ''Kaydet'' butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

6 /8 Tercihiniz Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ise aşağıdaki adımlarla devam ediniz. Ekrandaki üst menüden Kesin Kayıt İşlemleri butonunu tıkladıktan sonra uçmak istediğiniz ''Havalimanı'' ve ''Hac Ücreti Ödeme Şekli''ni seçiniz. Ardından ''Devam Et'' butonuna tıklayarak diğer sayfaya geçiniz. Açılan sayfada açıklamadaki bilgilendirmeyi dikkate alarak kendinizin ve varsa yakınlarınızın '2Konaklama ve Oda Tipi''ne ait bilgileri seçiniz. Hac organizasyonunda birliktelik yaptığınız kişiler varsa aynı kafilede olmak için aynı konaklama tercihini; aynı odada kalabilmek için de aynı oda tipi tercihini yapmanız gerekmektedir. Aynı oda tipi tercihinde ise yakınlık (mahremiyet) esası gözetilerek oda yerleşim planlaması yapılacaktır. ''Devam Et'' butonuna tıklayarak ön izleme ekranındaki tercih işlemlerinizi kontrol ediniz, ardından "Kaydet" butonunu tıklayınız. Hacca gitmek için acenta organizasyonunu tercih ettiyseniz kaydınızı e- Devlet portalı üzerinden aynı adımları takip ederek tamamlayabileceğiniz gibi hac yapmaya yetkili bir acenta ile irtibata geçerek de kesin kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Hac organizasyonu düzenlemeye yetkili acentaları https//hac.gov.tr web adresinden öğrenebilirsiniz.

HAC KESİN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

7 /8 2026 hac ücretleri ne kadar, konaklama fiyatları belli oldu mu?) 2026 yılı hac ücretleri henüz açıklanmadı ancak geçen yılın rakamları ve döviz kurları baz alınarak tahmini fiyat aralıkları şöyle: 4 kişilik oda (Normal Konaklama): 24.500 SAR (yaklaşık 275.000 TL) 3 kişilik oda (Normal Konaklama): 26.500 SAR (yaklaşık 297.000 TL)