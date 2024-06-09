Hacılara özel menü

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke’de kurduğu “Mekke Mutfağı” ile hacı adaylarının üç öğün beslenme ihtiyacını karşılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, günlük 30 bin kişilik yemek çıkarılan mutfağı ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Mutfakta çalışan görevlilerle sohbet eden, yemeklerin yapım aşamasından dağıtımına kadar geçen sürece ilişkin bilgi alan Erbaş, kazanın başına geçerek hacılar için hazırlanan pilavın yapımına yardım etti.





200’DEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞIYOR

Erbaş, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 65’i aşçı olmak üzere 200’den fazla personelin görev aldığı mutfakta hijyen kurallarına azami dikkat edilerek yemeklerin hazırlandığını belirtti. Başkanlık olarak hacı adaylarına en güzel şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden Erbaş, “Özellikle hijyen açısından yemek hizmetlerini çok önemsiyoruz. Bizim mutfak kültürümüze uygun yemeklerimizi hacılarımıza sunuyoruz. Aşçılarımızı da Türkiye’den getiriyoruz. Bu mutfakta günlük 30 bin kişiye yemek hazırlıyoruz. Hac mevsiminin sonuna kadar bu çalışmaları devam ettireceğiz” dedi.





MENÜLER DİYETİSYENLERDEN

Mekke Mutfağı’nda yemekler 20 ocak, 16 buhar kazanı ve 18 fırında hazırlanıyor. Türk aşçı ve diyetisyenler tarafından hazırlanan menüler sıcak ve soğuk dağıtım zincirleriyle hacı adaylarının kaldığı otellere dağıtılıyor.





ÖDÜLLÜ AŞÇILAR

Yarı açık menüden faydalanan hacılara, üç öğün yemeğin yanı sıra kumanya dağıtımı da gerçekleştiriliyor. Gıda kontrol süreçlerinin büyük hassasiyetle gerçekleştirildiği mutfakta yemekler Türkiye’deki kamu kurumlarının baş aşçılarından oluşan ödüllü aşçıbaşılar tarafından hazırlanıyor.





EN İYİ ORGANİZASYON ÖDÜLÜ

Başkan Erbaş, “Geçen yıl hacılarına en çok hizmet sunan organizasyonda birincilik ödülü aldık Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Bu yıl da 2024 haccına en iyi hazırlanan organizasyonu Türkiye olarak biz aldık” diye konuştu.



