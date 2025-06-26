Hafta sonu yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Pazar günü İstanbul ve Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin, açıklamalarda bulundu.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yarın yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, hafta sonu ise yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceğini bildirdi.
28 Haziran Cumartesi günü hava nasıl olacak?
29 Haziran Pazar günü hava nasıl olacak?
Özdemirci, yeni haftada da yurt genelinde yağışların görüleceğini ifade etti.
İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
Cumartesi günü İstanbul'da parçalı az bulutlu havanın hakim olacağını anlatan Özdemirci, hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32, Ankara'da az bulutlu 34 ve İzmir'de az bulutlu 38 derece olacağını kaydetti.