Halk TV yayınında konuşan Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci İHA ve SİHA atılımını darbeci Kenan Evren'e mâl etti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 'TEKNOFEST Samsun' Çarşamba Havalimanı'nda başladı. Bu yıl 5'incisi düzenlenen festival tüm coşkusuyla devam ederken CHP yandaşı Halk TV'de Türkiye'nin göğsünü kabartan yerli ve milli savunma sanayii üretimleri değerlendirildi.

"BU ATILIM 1980'LERDE BAŞLADI"

'Neden Sonuç' programında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci, duyanları hayrete düşüren bir açıklamaya imza attı. Türkiye'nin son yıllarda özellikle İHA ve SİHA'larda yakaladığı başarıyı değerlendiren Kahveci, bu atılımın 1980'lerde başladığını öne sürdü.

KENAN EVREN DÖNEMİNİ İŞARET ETTİ

İbrahim Kahveci, "Samsun'da TEKNOFEST var ya, bizim bir uçak görücüye çıkmış, yerli ve milli Kızıl Elma diye. Savunma sanayiinde Türkiye büyük bir başarı elde etti. Ama bu savunma sanayiinin temeli 1980'lerde atıldı. Ağacı ne yaparsınız, fideyi dikersiniz, 10 yıl meyve almazsınız oradan belki de... Ağaç 15 yıl sonra meyvelerini vermeye başlar. Savunma sanayiinde de şimdi meyveler veriliyor." dedi.

REKLAM