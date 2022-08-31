Gündem Halk TV yayınında konuşan Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci İHA ve SİHA atılımını darbeci Kenan Evrene mal etti
POLİTİKA

Halk TV yayınında konuşan Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci İHA ve SİHA atılımını darbeci Kenan Evren'e mâl etti

Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci, CHP'nin fonladığı Halk TV'de katıldığı yayında, İHA, SİHA ve insansız savaş uçağı gibi savunma sanayii çalışmalarının temelinin 1980'lerde atıldığını iddia etti. Türkiye'nin göğsünü kabartan yerli ve milli savunma sanayii üretimlerini Kenan Evren'e mâl eden Kahveci, "Bu savunma sanayiinin temeli 1980'lerde atıldı. Ağaç 15 yıl sonra meyvelerini vermeye başlar. Savunma sanayiinde de şimdi meyveler veriliyor." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TV yayınında konuşan Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci İHA ve SİHA atılımını darbeci Kenan Evrene mâl etti
İbrahim Kahveci

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 'TEKNOFEST Samsun' Çarşamba Havalimanı'nda başladı. Bu yıl 5'incisi düzenlenen festival tüm coşkusuyla devam ederken CHP yandaşı Halk TV'de Türkiye'nin göğsünü kabartan yerli ve milli savunma sanayii üretimleri değerlendirildi.

"BU ATILIM 1980'LERDE BAŞLADI"

'Neden Sonuç' programında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci, duyanları hayrete düşüren bir açıklamaya imza attı. Türkiye'nin son yıllarda özellikle İHA ve SİHA'larda yakaladığı başarıyı değerlendiren Kahveci, bu atılımın 1980'lerde başladığını öne sürdü.

KENAN EVREN DÖNEMİNİ İŞARET ETTİ

İbrahim Kahveci, "Samsun'da TEKNOFEST var ya, bizim bir uçak görücüye çıkmış, yerli ve milli Kızıl Elma diye. Savunma sanayiinde Türkiye büyük bir başarı elde etti. Ama bu savunma sanayiinin temeli 1980'lerde atıldı. Ağacı ne yaparsınız, fideyi dikersiniz, 10 yıl meyve almazsınız oradan belki de... Ağaç 15 yıl sonra meyvelerini vermeye başlar. Savunma sanayiinde de şimdi meyveler veriliyor." dedi.

Halk TV ekranlarında savunma sanayiindeki başarı Kenan Evren'e mâl edildi
OYNAT 00:47
Halk TV ekranlarında savunma sanayiindeki başarı Kenan Evren'e mâl edildi
Halk Tv'de savunma sanayiini değerlendiren Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci, 'bunların temeli 1980'lerde atıldı' diyerek İHA ve SİHA atılımını darbeci Kenan Evren'e mâl etti.


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