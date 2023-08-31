Halk TV’de yapılan 30 Ağustos konuşması izleyicileri kızdırdı: İnsanlar bayrak töreninden İstiklal Marşı'ndan sıkıldı

"Hiç almadığım kadar mesaj alıyorum. Özellikle sizin sözlerinize de eleştiriler oluyor. Hanımefendiler, beyefendiler biz karşılıklı zaten bugünkü Türkiye'nin tablosuna da uygun bir biçimde farklı görüşlerle bir tartışma içindeyiz. Ben bunun faydalı olduğu kanaatindeyim."