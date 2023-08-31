Halk TV’de yapılan 30 Ağustos konuşması izleyicileri kızdırdı: İnsanlar bayrak töreninden İstiklal Marşı'ndan sıkıldı

Tarihçi Ahmet Kuyaş'ın Halk TV'de yaptığı konuşma izleyicilerin tepkisini çekti.
Tarihçi Ahmet Kuyaş'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Halk TV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Kuyaş, insanların Büyük Taarruz’un ardından gelen zaferin yıl dönümünü kutlamaktan sıkıldığını öne sürdü.
Kuyat, kendisine 'Sizi sıkıyor mu?' diye sorulsa 'Evet' yanıtını vereceğini söyledi.
'Hiç almadığım kadar mesaj alıyorum'
Bu konuşmanın ardından hayatında hiç almadığı kadar mesaj aldığını belirten sunucu Ayşenur Arslan seyircilerin tepki gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: