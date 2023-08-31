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Halk TV’de yapılan 30 Ağustos konuşması izleyicileri kızdırdı: İnsanlar bayrak töreninden İstiklal Marşı'ndan sıkıldı

Tarihçi Ahmet Kuyaş'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konuk olduğu Halk TV'de yaptığı konuşmayla izleyicilerin tepkisini çekti. İnsanların 30 Ağustos kutlamalarından sıkıldığını söyleyen Kuyaş, "Bayrak töreni, İstiklal Marşı bilmem ne. Yüz yıl sonra hala bunu kutlamak... Bunlar bir takım insanları sıkıyor olabilir. İsterseniz 'Sizi sıkıyor mu?' diye bana sorun 'Evet' diyeceğim." ifadelerini kullandı. Bu konuşmanın ardından hayatında hiç almadığı kadar mesaj aldığını belirten sunucu Ayşenur Arslan, izleyicilerin Kuyat'a tepki gösterdiğini söyledi.

12:34 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tarihçi Ahmet Kuyaş'ın Halk TV'de yaptığı konuşma izleyicilerin tepkisini çekti.

Tarihçi Ahmet Kuyaş'ın Halk TV'de yaptığı konuşma izleyicilerin tepkisini çekti.

Tarihçi Ahmet Kuyaş'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Halk TV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Kuyaş, insanların Büyük Taarruz’un ardından gelen zaferin yıl dönümünü kutlamaktan sıkıldığını öne sürdü.

"Belki artık insanlar bu işlerden sıkıldı. Bayrak töreni, İstiklal Marşı bilmem ne. Yüz yıl sonra hala bunu kutlamak..."
diyen Kuyaş,
"Nasıl ilk başladığında 29 Mayıs İstanbul'un alınmasını her sene böyle gürültüyle kutlanması konusunda epey espriler üretilmişti.Galiba biraz bu da oluyor. Türkiye bunları kanıksadı. Bayrak töreni, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar falan bunlar bir takım insanları sıkıyor olabilir. "
ifadelerini kullandı.


Kuyat, kendisine 'Sizi sıkıyor mu?' diye sorulsa 'Evet' yanıtını vereceğini söyledi.

'Hiç almadığım kadar mesaj alıyorum'

Bu konuşmanın ardından hayatında hiç almadığı kadar mesaj aldığını belirten sunucu Ayşenur Arslan seyircilerin tepki gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:


"Hiç almadığım kadar mesaj alıyorum. Özellikle sizin sözlerinize de eleştiriler oluyor. Hanımefendiler, beyefendiler biz karşılıklı zaten bugünkü Türkiye'nin tablosuna da uygun bir biçimde farklı görüşlerle bir tartışma içindeyiz. Ben bunun faydalı olduğu kanaatindeyim."

#Halk TV
#Ayşenur Arslan
#Ahmet Kuyaş
#30 Ağustos
44 dakika önce
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