Hamas'tan tüm dünyaya '3 Ağustos' çağrısı: Gazze halkı ve Filistinli esirler için meydanlara inin

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 kişi artarak 39 bin 363'e yükseldi. Gazze'den geriye ise büyük bir enkaz kaldı.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 kişi artarak 39 bin 363'e yükseldi. Gazze'den geriye ise büyük bir enkaz kaldı.

tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri desteklemek amacıyla meydanlara inmeye çağırdı.

tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri desteklemek amacıyla meydanlara inmeye çağırdı.

Heniyye, Hamas'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, katil İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze halkına yönelik saldırılar düzenlediğini, İsrail hapishanelerinde ölen esir sayısında artış yaşandığını ve esirlerin koşulları hakkında olumsuz bir kampanya yürütüldüğünü ifade etti.

Ayrıca, Gazze'de tutulan esirlere karşı uygulanan psikolojik ve fiziksel baskı, kademeli öldürme, tedavi, gıda ve ilaçtan mahrum bırakma gibi suçların işlendiğini belirtti.

Ayrıca, Gazze'de tutulan esirlere karşı uygulanan psikolojik ve fiziksel baskı, kademeli öldürme, tedavi, gıda ve ilaçtan mahrum bırakma gibi suçların işlendiğini belirtti.

Açıklamasında Heniyye, uluslararası toplumun Filistin halkına ve esirlere yönelik saldırıları durdurmakta yetersiz kaldığını, ABD yönetiminin bu saldırıları desteklediğini ve insan hakları kurumlarının Gazze halkına ve hapishanelerdeki esirlere gereken desteği sağlamada başarısız olduğunu vurguladı.

Heniyye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerindeki esirler için ulusal ve uluslararası bir dayanışma günü ilan ederek, tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o tarihte gösteriler düzenlemeye davet etti.