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Hamas'tan tüm dünyaya '3 Ağustos' çağrısı: Gazze halkı ve Filistinli esirler için meydanlara inin

Eli kanlı terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği ve 297 gündür durmaksızın süren hava, deniz ve kara saldırıları devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini 3 Ağustos Cumartesi günü meydanlara inerek soykırıma maruz kalan Gazze halkı ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmaya davet etti.

Lokman Özdemir
17:35 - 29/07/2024 Monday
Yeni Şafak
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik kara, hava ve denizden gerçekleştirdiği saldırılar 297 gündür sürüyor.


Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 kişi artarak 39 bin 363'e yükseldi. Gazze'den geriye ise büyük bir enkaz kaldı.

Hamas'tan tüm dünyaya çağrı


Soykırım devam ederken Hamas Siyasi Büro Başkanı
İsmail Heniyye
, 3 Ağustos Cumartesi günü
tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri desteklemek amacıyla meydanlara inmeye çağırdı.


Heniyye, Hamas'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, katil İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze halkına yönelik saldırılar düzenlediğini, İsrail hapishanelerinde ölen esir sayısında artış yaşandığını ve esirlerin koşulları hakkında olumsuz bir kampanya yürütüldüğünü ifade etti.


Ayrıca, Gazze'de tutulan esirlere karşı uygulanan psikolojik ve fiziksel baskı, kademeli öldürme, tedavi, gıda ve ilaçtan mahrum bırakma gibi suçların işlendiğini belirtti.


"ABD katliamı destekliyor"


Açıklamasında Heniyye, uluslararası toplumun Filistin halkına ve esirlere yönelik saldırıları durdurmakta yetersiz kaldığını, ABD yönetiminin bu saldırıları desteklediğini ve insan hakları kurumlarının Gazze halkına ve hapishanelerdeki esirlere gereken desteği sağlamada başarısız olduğunu vurguladı.



"3 Ağustos'ta meydanlara inin"


Heniyye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerindeki esirler için ulusal ve uluslararası bir dayanışma günü ilan ederek, tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o tarihte gösteriler düzenlemeye davet etti.


Hamas lideri, İsrail'in Gazze halkına ve esirlere karşı saldırıları duruncaya kadar gösterilerin devam etmesini istedi.




#Hamas
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