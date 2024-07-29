Hamas'tan tüm dünyaya '3 Ağustos' çağrısı: Gazze halkı ve Filistinli esirler için meydanlara inin

Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik kara, hava ve denizden gerçekleştirdiği saldırılar 297 gündür sürüyor.
Hamas'tan tüm dünyaya çağrı
Heniyye, Hamas'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, katil İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze halkına yönelik saldırılar düzenlediğini, İsrail hapishanelerinde ölen esir sayısında artış yaşandığını ve esirlerin koşulları hakkında olumsuz bir kampanya yürütüldüğünü ifade etti.
"ABD katliamı destekliyor"
Açıklamasında Heniyye, uluslararası toplumun Filistin halkına ve esirlere yönelik saldırıları durdurmakta yetersiz kaldığını, ABD yönetiminin bu saldırıları desteklediğini ve insan hakları kurumlarının Gazze halkına ve hapishanelerdeki esirlere gereken desteği sağlamada başarısız olduğunu vurguladı.
"3 Ağustos'ta meydanlara inin"
Heniyye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerindeki esirler için ulusal ve uluslararası bir dayanışma günü ilan ederek, tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o tarihte gösteriler düzenlemeye davet etti.
Hamas lideri, İsrail'in Gazze halkına ve esirlere karşı saldırıları duruncaya kadar gösterilerin devam etmesini istedi.