Harçlıklarını depremzedeler için bağışladılar: Dünyanın dört bir yanı seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından destekler sürüyor. Yediden yetmişe çok sayıda insan, yaraları sarmak için seferber olurken, Özellikle öğrenciler Türkiye’ye yaptıkları yardımlarla öne çıkıyor. Washington’da faaliyet gösteren British International School’da okuyan 5. sınıf öğrencileri, Türkiye’deki depremler için topladıkları 1000 dolar parayla aldıkları yardım malzemelerini Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğine teslim etti ve Büyükelçilik binasının avlusunda bulunan Atatürk heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) öğrencilerden de benzer bir adım geldi. Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Uluslararası Maarif Okulları-Erbil öğrencileri, ülkemizde yaşanan deprem sonrasında başlattıkları bağış kampanyasında topladıkları 15 bin ABD Doları’nı, başkonsolosluğumuzun deprem yardımları için açılan hesabına yatırdılar” ifadeleri kullanıldı. Erbil’deki Lavin Kız İlkokulu öğrencileri de Türkiye’de meydana gelen depremden dolayı başlatılan yardım kampanyasına bağış yaptı.

Diğer yandan, uluslararası camiada çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), Türkiye için seferber oldu. Önceki gece Hollanda’da 11 STK’nın ortaklaşa düzenlediği Giro555 isimli yardım organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda televizyon ve radyonun yayınladığı “Ulusal eylem günü”nde toplam bağış miktarının 88 milyon 921 bin 468 avroya ulaştığı belirtildi. Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez ve Hadise’nin de yer aldığı canlı yayınlara çok sayıda Hollandalı sanatçı ve ünlü isim katıldı. Gecenin düzenlenmesinde öncü olan isimlerden Karsu, toplanan miktarı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Karsu, “88 milyon euro. Teşekkür ederim Hollanda” ifadelerini kullandı. Depremlerde 10 akrabasını kaybeden Karsu, bir de yardım konseri düzenledi. Konserde 835 bin TL’lik bağış toplandı. Güney Kore’nin ünlü K-pop gruplarından BTS, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için UNICEF Kore Komitesi’ne 1 milyon 500 bin TL, Hope Bridge Kore Afet Yardım Derneği’ne de 1 milyon 500 bin TL bağışta bulundu. TWICE grubu ise Save the Children’a (Çocukları Kurtarın Vakfı) 3 milyon TL bağışladı. ABD merkezli çok uluslu yapım ve eğlence şirketi Warner Bros Discovery afetzedeler için 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı. İngiltere Türkiye ve Suriye’ye yönelik 25 milyon sterlinlik yeni yardım paketini açıkladı. “Doctors World Wide Organization” adlı uluslararası sivil toplum kuruluşunun Sudan temsilciliğince Sudan Sosyal Kalkınma Bakanlığı himayesinde, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yönelik destek ve dayanışma etkinliği düzenlendi. Doctors World Wide Organization Genel Direktörü Musa Muhammed Tum, Kampanyanın ilk ayağının 120 kişilik sağlık ekibi ve 10 ton ilaç desteğinden oluştuğunu, 30 tondan fazla battaniye ve giysi ile 60 tonun üzerinde gıda maddesi gönderileceğini belirtti.