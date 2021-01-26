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HDP Esenyurt’a ikinci gözaltı

HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, terör örgütü üyeliği’ suçlaması ile polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadelerinin ardından salıverilen eşbaşkanların bu kez de, “bölücü terör örgütü” üyeliği suçlamasıyla akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü.
Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, terör örgütü üyeliği’ suçlaması ile polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Geçtiğimiz haftasonu HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resim ve posterlerinin yer aldığı gerekçesiyle Sağlam ve Kılınç gözaltına alınmış, parti binasında arama gerçekleştirilmişti.

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ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN GÖZALTINDALAR

Gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadelerinin ardından salıverilen eşbaşkanlar bu kez de, “bölücü terör örgütü” üyeliği suçlamasıyla akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Savcılık kararı doğrultusunda gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildiği öğrenilen Kılıç ve Sağlam'ın evlerinde arama yapıldığı da aktarıldı.

HDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanlarına 'bölücü terör örgütü üyeliği'nden gözaltı
OYNAT 03:02
HDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanlarına 'bölücü terör örgütü üyeliği'nden gözaltı
HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, terör örgütü üyeliği' suçlaması ile polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadelerinin ardından salıverilen eşbaşkanların bu kez de, “bölücü terör örgütü” üyeliği suçlamasıyla akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerin HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanlarının İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.

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