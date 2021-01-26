HDP Esenyurt’a ikinci gözaltı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, terör örgütü üyeliği’ suçlaması ile polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Geçtiğimiz haftasonu HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resim ve posterlerinin yer aldığı gerekçesiyle Sağlam ve Kılınç gözaltına alınmış, parti binasında arama gerçekleştirilmişti.

GÜNDEM İYİ Parti HDP'nin Esenyurt ilçe binasında Öcalan ve PKK paçavraları bulunması konusunda 36 saattir sessiz

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN GÖZALTINDALAR

Gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadelerinin ardından salıverilen eşbaşkanlar bu kez de, “bölücü terör örgütü” üyeliği suçlamasıyla akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Savcılık kararı doğrultusunda gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildiği öğrenilen Kılıç ve Sağlam'ın evlerinde arama yapıldığı da aktarıldı.

OYNAT 03:02 HDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanlarına 'bölücü terör örgütü üyeliği'nden gözaltı HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, terör örgütü üyeliği' suçlaması ile polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadelerinin ardından salıverilen eşbaşkanların bu kez de, “bölücü terör örgütü” üyeliği suçlamasıyla akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

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Şüphelilerin HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanlarının İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.

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