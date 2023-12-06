Hedef tabanda ittifak

CHP Grubu’nda konuşan Özel, İYİ Parti’nin ittifak teklifine ret kararını değerlendirdi. İYİ Parti’nin kararlarına saygılı olduklarını belirten Özel, 30 Kasım’da Akşener’i ziyaret ettiklerini hatırlatarak şunları söyledi: 81 ilde aday çıkarma konusunda GİK kararının gözden geçirilip geçirilmeyeceğini önerdim. Ne teklif ediyorsunuz diye sorulduğunda, ‘Bir masa kuralım ve birbirimize kazandıralım’ dedik. Çok kıymetli ev sahipliği yaptılar.”
GÜRÜN ADAY DEĞİL
Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün’ün tekrar aday olmayacağını açıklayan Özel, başkanların deneyimlerini anlatacağı bir heyet de oluşturulacağını söyledi.
Ağır toplar ‘hayır’ dedi
CHP’ni “iş birliği yapalım” teklifinin reddedildiği İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Oktay Vural, Erhan Usta gibi isimlerin “hayır” dediği öğrenildi. Buğra Kavuncu ve Ayfer Yılmaz ise ‘evet’ grubunda yer aldı. GİK’den ret kararının çıkmasında kurula son kurultayda giren genç isimlerin fikir değiştirmesinin etkili olduğu kaydedildi.