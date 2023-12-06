Hedef tabanda ittifak

CHP'de Genel Başkanlığa getirilen Özgür Özel, partide 'değişim' vadetmişti. Beş dönemdir Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen, altıncı dönemde de seçilmek için adaylık başvurusu yaparak CHP'de çok da bir şeyin değişmediğini ortaya koydu. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, 86 yaşındaki Büyükerşen'e "Yeter artık, bırak git" diyerek tepki gösterdi.