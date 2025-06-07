Hedefimiz 100. yaşında borçsuz THK

THK Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, THK’nın vakfa dönüşmesiyle ilgili idari istikrar ve ekonomik istikrar olarak iki hedefleri olduğunu vurguladı. Başkan Yurtnaç, bu sene 100’ncü yaşını kutlayan THK’ya dair yol haritasını açıkladı. Yurtnaç, "İdari istikrarla mevcut yapıyı baştan aşağı değiştirerek karar süreçleri kısa ve daha az maliyetle çözüm odaklı bir yapı tesis edeceğiz. Bunun için de bir yasa çıkarılması teklifimiz var. Aynı Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Yasası, Maarif Vakfı Yasası gibi aynı şekilde Türk Hava Kurumu Vakfı Yasası çıkarılması teklifiyle bu yapıyı yenileme düşüncesindeyiz. Ekonomik istikrarla da yüzüncü yılda bazı taşınmazları elden çıkarıp borçları sıfırlayacağız ve yeni gelir kalemleri oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

TEKLİ İDARİ İLE YÖNETİM ŞART

Bünyesinde 8 şirket ve bir üniversite bulunan THK’nın dünyada, havaalanı, uçuş pistleri, uçak tamir atölyeleri, uçuş okulu ve üniversitenin bir arada bulunduğu nadir yerlerden olduğunu belirten Yurtnaç, bunun önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Kanunla THK Vakfı’nı kurmak istediklerini vurgulayan Yurtnaç, “Kurumumuz hem dernek hem de vakıf olarak faaliyet yürütüyor. Bu ikili yapı idari yapısını kaosa sürüklediğini, biz bunu birleştirerek tekli bir idari yapıyı kurmak istiyoruz. Tek çatı altında bir yapılanma buradaki sorunları bitirecektir" diye konuştu. Böylelikle çoklu yapıdan kaynaklanan vakit kaybını, idari çatışmanın biteceğini kurum bürokrasisinin üretken hale

geleceğini ifade etti.

41 MİLYON BORÇ KAPANDI

Göreve başladıkları günden bu yana 18 ay geçtiğini ifade eden Yurtnaç, “Geldiğimizde kurumun 140 milyon dolar borcu vardı. Biz bu süreç içerisinde ambulans helikopterlerimizi TUSAŞ’a sattık. Elde edilen gelir ve oluşturulan ilave kaynaklarla bu borcu 99 milyon dolara kadar düşürdük. Gelirlerimizi yüzde 142 oranında artırdık. Giderlerimizi yüzde 17 azalttık” şeklinde konuştu. Yurtnaç, “THK olarak yeniden yapılanma sürecini bitirmeden borçları ödemiş olsak bile, sorun üreten idari yapılanma ile kurum tekrar eski haline döner. Dolayısıyla yeni sistemle, yeni bir THK algısıyla yeni bir idari yapılanmayla yeni bir yapıyı kurmak istiyoruz 100’üncü yılımızda. Hedefimiz şu. 100’üncü yılda borçsuz, idari yapısı yenilenmiş bir THK’yı milletin hizmetine vermek için çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.







