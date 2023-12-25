Hepsi kalelerin peşinde

Partideki genel başkan değişimiyle değişen dengeler sonrasında adaylığına vize çıkmayan mevcut başkanlara alternatif bulma çabası adayların açıklamasını da zorlaştırıyor. “CHP’nin kalesi” sayılan İzmir, Aydın, Muğla, Çankaya, Bodrum, Kadıköy gibi il ve ilçelerde “aday enflasyonu” yaşandığı belirtiliyor. Bu nedenle de bu il ve ilçeler için tartışmaların yaşandığı ve adayların açıklanmasının yeni yıla sarkacağı kaydediliyor. Partide, “Hangi ekip bu il ve ilçelerde aday gösterir ve kazanırsa CHP’de o söz sahibi olur” yorumları yapılıyor.