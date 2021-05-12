Hesap tamam: ​Şehit Mazlum Gözenoğlu’nun kanı yerde kalmadı​

Mardin Nusaybin’deki karakol inşaatında çalışırken 3 Nisan 2020’de PKK’lı teröristlerce şehit edilen 27 yaşındaki mühendis Mazlum Gözenoğlu’nun failleri etkisiz hale getirildi. 8 Mayıs’ta Mardin Nusaybin Dibek kırsalında (Bagok) etkisiz hale getirilen 6 teröristin, Gözenoğlu’nu şehit eden terörist grup olduğu belirlendi. Şehidin babası Hüseyin Gözenoğlu, Yeni Şafak’a konuştu. Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen’in Kadir Gecesi kendisini aradığını anlatan Gözenoğlu, “İftar sofrasına oturacaktık, telefonum çaldı. Halil Paşa, ‘Size bir haberim var’ diye söze başladı. ‘Şehidimizin intikamını aldık’ dedi. Bunu duyunca eşim ve gelinim sevinçten çığlık atmaya başladılar” diye konuştu. Acılı baba o an yaşadıklarını da şöyle anlattı: “Halil Paşa’nın verdiği haber, evimize aylar sonra gelen bir müjde oldu. ‘Şehidimizin annesinin ellerinden öpüyoruz. Bu Anneler Günü’nün en kıymetli hediyesini annemize vermiş olduk’ dedi. Bu haber eşime, gelinime en güzel hediye oldu. Derin bir oh çektim, çok mutluyum.”

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ONLAR NEFES ALDIKÇA BİZ KAHROLUYORDUK

Oğlunun şehit edildiği bölgenin evine 40 km. mesafede olduğunu kaydeden Gözenoğlu, “Hep düşünüyorduk, evimize çok yakın bir yerlerde çocuğumun katilleri nefes alıyor. Bu bizi çok üzüyordu. Benim oğlum Eren Bülbül gibi, Aybüke öğretmen gibi, Yasin Börü gibi, Gara şehitlerimiz gibi sivildi, savunmasızdı. Elinde kendini savunacak bir silahı yoktu. O teröristler inşaat alanını basıp oğlumu alnından tek kurşunla katletti. Bunun adı katliamdır. Bunu yapan insan olamayacağı için bunların ölümüne seviniyoruz” dedi. Bagok kırsalını PKK’lı teröristlerin başına yıkan güvenlik güçlerinin kahramanca mücadele verdiğini de anlatan Gözenoğlu, şunları söyledi: “Bu katillerin yok edilmesi için sahada cesurca mücadele eden, operasyonları yöneten tüm vatan evlatlarına, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya çok teşekkür ediyorum. O hainler nefes aldıkça biz kahroluyorduk. Şimdi bir nebze de olsa içimiz rahatladı. Benim oğluma kıydılar ama başka çocuklara kıyamayacaklar. En çok da bu yüzden seviniyorum.”

Mazlum Gözenoğlu

Kurye de öldürüldü

Bagok bölgesi olarak da bilinen Dibek kırsalı, PKK’nın önemli yapılanma alanlarından biriydi. Geçmiş yıllarda çok sayıda teröriste silahlı eğitim verilen bölge, son 1.5 aydır yakın takibe alınmıştı.

Teröristlerden diğeri de Türkiye ve Suriye arasında kuryelik yapıyordu.