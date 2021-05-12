Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Hesap tamam Şehit Mazlum Gözenoğlunun kanı yerde kalmadı
ANKARA

Hesap tamam: Şehit Mazlum Gözenoğlu’nun kanı yerde kalmadı

8 Mayıs’ta Mardin’de etkisiz hale getirilen 6 terörist, genç mühendis Mazlum Gözenoğlu’nu şehit eden PKK’lı grupmuş. Müjdeyi şehidin ailesine Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğg. Halil Şen bizzat kendisi verdi. Şehit babasını arayan Halil Paşa, “Annemizin ellerinden öpüyoruz. Anneler Günü hediyesi olsun, oğlunuzun intikamını aldık” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Hesap tamam: ​Şehit Mazlum Gözenoğlu’nun kanı yerde kalmadı​
Şehidin babası Hüseyin Gözenoğlu, Yeni Şafak’a konuştu.

Mardin Nusaybin’deki karakol inşaatında çalışırken 3 Nisan 2020’de PKK’lı teröristlerce şehit edilen 27 yaşındaki mühendis Mazlum Gözenoğlu’nun failleri etkisiz hale getirildi. 8 Mayıs’ta Mardin Nusaybin Dibek kırsalında (Bagok) etkisiz hale getirilen 6 teröristin, Gözenoğlu’nu şehit eden terörist grup olduğu belirlendi. Şehidin babası Hüseyin Gözenoğlu, Yeni Şafak’a konuştu. Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen’in Kadir Gecesi kendisini aradığını anlatan Gözenoğlu, “İftar sofrasına oturacaktık, telefonum çaldı. Halil Paşa, ‘Size bir haberim var’ diye söze başladı. ‘Şehidimizin intikamını aldık’ dedi. Bunu duyunca eşim ve gelinim sevinçten çığlık atmaya başladılar” diye konuştu. Acılı baba o an yaşadıklarını da şöyle anlattı: “Halil Paşa’nın verdiği haber, evimize aylar sonra gelen bir müjde oldu. ‘Şehidimizin annesinin ellerinden öpüyoruz. Bu Anneler Günü’nün en kıymetli hediyesini annemize vermiş olduk’ dedi. Bu haber eşime, gelinime en güzel hediye oldu. Derin bir oh çektim, çok mutluyum.”

Manisa şehidini uğurladı: Cenazede gözyaşları sel oldu
GÜNDEM
Manisa şehidini uğurladı: Cenazede gözyaşları sel oldu

ONLAR NEFES ALDIKÇA BİZ KAHROLUYORDUK

  • Oğlunun şehit edildiği bölgenin evine 40 km. mesafede olduğunu kaydeden Gözenoğlu, “Hep düşünüyorduk, evimize çok yakın bir yerlerde çocuğumun katilleri nefes alıyor. Bu bizi çok üzüyordu. Benim oğlum Eren Bülbül gibi, Aybüke öğretmen gibi, Yasin Börü gibi, Gara şehitlerimiz gibi sivildi, savunmasızdı. Elinde kendini savunacak bir silahı yoktu. O teröristler inşaat alanını basıp oğlumu alnından tek kurşunla katletti. Bunun adı katliamdır. Bunu yapan insan olamayacağı için bunların ölümüne seviniyoruz” dedi. Bagok kırsalını PKK’lı teröristlerin başına yıkan güvenlik güçlerinin kahramanca mücadele verdiğini de anlatan Gözenoğlu, şunları söyledi: “Bu katillerin yok edilmesi için sahada cesurca mücadele eden, operasyonları yöneten tüm vatan evlatlarına, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya çok teşekkür ediyorum. O hainler nefes aldıkça biz kahroluyorduk. Şimdi bir nebze de olsa içimiz rahatladı. Benim oğluma kıydılar ama başka çocuklara kıyamayacaklar. En çok da bu yüzden seviniyorum.”

Mazlum Gözenoğlu
Mazlum Gözenoğlu

Kurye de öldürüldü

Bagok bölgesi olarak da bilinen Dibek kırsalı, PKK’nın önemli yapılanma alanlarından biriydi. Geçmiş yıllarda çok sayıda teröriste silahlı eğitim verilen bölge, son 1.5 aydır yakın takibe alınmıştı. Jandarma Komando ve JÖH birliklerinin SİHA ve ATAK destekli operasyonunda etkisiz hale getirdiği 2’si kadın 6 terörist, örgüt içinde kritik görevlerde yer alıyordu. Kadın teröristlerden birinin Kamışlı’dan Türkiye’ye geldiği, Mardin’in sözde kadın yapılanmasından sorumlu olduğu öğrenildi. Teröristlerden diğeri de Türkiye ve Suriye arasında kuryelik yapıyordu.
Abone Ol Google News
En şiddetlisibu sabah yaşandı

En şiddetlisi
bu sabah yaşandı

​İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye yoğun bombardıman.
Filistine sosyalmedya kuşatması

Filistin'e sosyal
medya kuşatması

​Facebook, Instagram ve Twitter'dan sansür.
Mermiye karşılık taş

Mermiye karşılık taş

​İşgalci İsrail polisi yine Mescid-i Aksa'ya saldırdı.
Hesap gününüz gelecek

Hesap gününüz gelecek

Mescid-i Aksa'yı işgal edip Gazze'de katliam yapan İsraillilerin gözü döndü.
Gazze’nin 35 şehidi var

Gazze’nin 35 şehidi var

Aralarından ​12'si çocuk 2'si ise kadın.
İsrail’in suç ortakları

İsrail’in suç ortakları

​Batı medyası, Müslümanlara gerçekleşen saldırıları perdeliyor.

Zulme karşı tek ses olalım

Zulme karşı tek ses olalım

Erdoğan'ın İsrail terörüne ortak tavır için başlattığı telefon diplomasisi dün de sürdü.

Aksa'yı her zaman savunacağız

Aksa'yı her zaman savunacağız

Altmış ülkenin katılımıyla Kudüs toplantısı.

Kapanmanın meyvesi

Kapanmanın meyvesi

​Pozitif vaka oranı üçte bire düştü.
Denetimlere devam

Denetimlere devam

​95 bin 948 personel sahada olacak.
2 Temmuz'da değişiklik yok

2 Temmuz'da değişiklik yok

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yeni Şafak'a konuştu.
Manisa şehidini uğurladı

Manisa şehidini uğurladı

​Cenazede gözyaşları sel oldu.
Rusya'da okulda katliam

Rusya'da okulda katliam

​Saldırıdan bir saat önce paylaşımını yapmış.
Beyaz Saray Sözcüsü köşeye sıkıştı

Beyaz Saray Sözcüsü köşeye sıkıştı

TRT World muhabirinin 'Filistin' sorusu karşısında bir şey diyemedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.