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HİSAR O+ İran sınırında

HİSAR O+ İran sınırında

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0018/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran-İsrail arasındaki çatışmalar derinleşirken, Türkiye de sınırda önlemlerini aldı. Bu çerçevede İran sınırına HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi yerleştirildi.

Türkiye ilk günden bu yana İsrail-İran çatışmasını anlık olarak takip ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sınır bölgelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken gereken tüm tedbirler alındı. Türkiye-İran sınırına, bu tedbirler çerçevesinde HİSAR O+ (Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) yerleştirildi.


EFELENMEYİ GÖZE ALAMAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada hava savunma sistemlerine dikkat çekerek, “İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız” ifadelerini kullanmıştı.


ÇELİK KUBBE HIZ KAZANIYOR

Türkiye’nin çok katmanlı, modern ve milli hava savunma sistemi dikkat çekiyor. Orta ve alçak irtifa hava sahası HİSAR, KORKUT ve SUNGUR serileriyle korunurken, yüksek irtifada SİPER’in geliştirilme çalışmaları sürüyor. Türkiye, hava savunması için milli KORAL-2 elektronik karıştırma radarı ve HİK uçaklarından da yararlanıyor. Tüm bu sistemlerin ortak bir ağda, entegre şekilde çalışabilmesi için geliştirilen “Çelik Kubbe” projesi ise Türkiye’nin hava savunma vizyonunun merkezinde yer alıyor.


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