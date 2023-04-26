Hizmet sözü veremeyen muhalefet ideolojik gruplara yönelik çıkışlarını artırdı: Vaatlerinin hepsi AK Parti döneminde hayata geçirildi

14 Mayıs'a sayılı günler kala siyasi partiler ve ittifaklar seçim çalışmalarına devam ederken Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medyadan yayınladığı videolar ile gündeme gelmeyi sürdürüyor.

'Kürtler' başlığıyla Türk toplumunu 'ırk' temelli olarak ayrıştırarak tehlikeli bir yol izleyen Kılıçdaroğlu son olarak "Alevi" başlığıyla paylaştığı video ile tepki çekti.

Kılıçdaroğlu, söz konusu videoda "Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım... Allah'ın verdiği bir canım var, kul hakkı yemem" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu öne süren ve ayrıştırıcı bir yol izleyen Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi:

"Niçin yaşın 74’e geldikten sonra birdenbire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma ihtiyacı duydun? Alevi kardeşlerimizi İslam'dan koparmaya çalışan fitne tüccarlarının oyunları, başta bay bay Kemal olmak üzere, kimseyi alet ettirmeyeceğiz. Bugüne kadar neredeydin? Şimdi cami, türbe dolaşıp duruyor. Ardından, kendini PKK’nın güdümünden kurtaramayan yedinci ortağı HDP’den duyduğu utancı gizlemek için benim Kürt kardeşlerimi tahrik etmeye başladı. Benim Kürt kardeşlerim, bizim Rabbimizin hükmü gereği ayrıma tabii tutulmadan bizim kardeşimizdir. Bizde Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnakıyla bir ayrım yok. Çünkü ‘Biz ancak inananlar kardeştir’ hükmü gereğince birbirimizin kardeşiyiz."

Muhalefetin ideolojik gruplara yönelik çıkışları, AK Parti döneminde farklı toplumsal kesimlere yönelik gerçekleştirilen icraatları gündeme getirdi.

12 Eylül darbesinin sorumluları hakim karşısına çıkarıldı

Türkiye'nin tarihine 'kara bir leke' olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin sorumluları yargılandı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yürürlüğe giren, "Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin yargılanamayacağı"na dair Anayasa'nın geçici 15. maddesi, 12 Eylül 2010'daki referandumun ardından kaldırıldı.

Darbesinin sorumluları ile bu kişilerin emir ve talimatlarını uygulayanlar hakkındaki suç duyurularının ardından, darbe döneminin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya hakkında dava açıldı.

Kürt vatandaşların haklarını AK Parti iktidarı teslim etti

AK Parti, Kürt vatandaşların sorunlarını 20 yıllık iktidarları süresince çözüme kavuşturdu. TRT Kürdi'nin kurulması, Kürtçe'nin kullanımının önündeki yasal engellerin kaldırılması, ifade özgürlüğünün kapsamının genişletilmesi, ebeveynlerin çocuklarına Kürtçe isim koymasının önündeki yasal engelin kaldırılması gibi birçok kronik problem sorun olmaktan çıkartıldı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı" kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkanlığın görev alanındaki çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerini Başkanlığa bildirmek üzere başkan ve 11 üyeden oluşacak Danışma Kurulu kuruldu.

Terörle mücadelede büyük kararlılık

Türkiye'yi tehdit eden terör örgütleriyle sınırların içinde ve dışında kararlılıkla mücadele edilerek terörü kaynağında yok etme politikası benimsendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti seçim beyannamesinde de "terör" ve terörün siyasallaşmış biçimi olan "terörizmle" mücadeleye önemli yer ayrıldı.

Ayasofya yeniden ibadete açıldı

İstanbul’un fethinin simgelerinden biri olan ve 86 yıl boyunca müze olarak hizmet veren Ayasofya, iki yıl önce Danıştay 10. Dairesi’nin kararı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararnamesiyle yeniden camiye çevrildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020’de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı merasimle ibadete açıldı.

Çevre politikaları

AK Parti döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" şeklinde değiştirildi. Bu adımla toprağın korunması, tabii kaynakların geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Kadına şiddetle mücadele

2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesi düzenlendi. 2005 yılında Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklik ile 'Töre nedeniyle' ifadesi eklenerek Töre cinayetlerine en yüksek cezalar getirildi.

5 milyon 205 bin kadının mobil cihazına indirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) hayata geçirildi.

Gençlere ve öğrencilere yönelik adımlar

Eğitimde son 20 yılda katı ideolojik, tek tipçi ve antidemokratik uygulamalara karşı önemli mesafe kat edildi. Müfredattaki ayrıştırıcı unsurlar temizlendi, katsayı uygulaması kaldırıldı. Okullaşma oranı okul öncesi eğitimde %11’den %99’a, ilköğretimde %99’un üzerine, ortaöğretimde %44’ten yüzde 95’e yükseldi. 343 bin olan derslik sayısı 700 bine, 56 bin olan okul sayısı 73 bine çıkarıldı.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 36’dan 15’e indi. Ücretsiz ders kitabı dağıtımı başladı. Son 20 yılda 81 ile üniversite açıldı ve öğrencilere kendi memleketlerinde okuma imkânı sağlandı. 2 milyon olan üniversiteli öğrenci sayısı 8,5 milyona çıktı. Üniversite harçları kaldırıldı.







