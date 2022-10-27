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BARTIN

Hoş geldin Sungur Selçuk: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine babasının ismi verildi

Amasra’daki maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz’ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi. Anne Elif Ayvaz, babasının çocuğuna ‘Sungur’ ismini koymak istediğini, kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise "Çocuğun ismini babasının ismi Selçuk koyun" dediğini söyledi: Hem onun istediği hem de eşimin adını koyduk ve 'Sungur Selçuk' ismini verdik.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hoş geldin Sungur Selçuk: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine babasının ismi verildi
​Hoş geldin Sungur Selçuk.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz’ın eşi, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine babasının ismi verildi.

DOĞUM İZNİNE AYRILACAKTI

Çocuğunun doğumunun ardından konuşan maden işçisinin eşi Elif Ayvaz, eşinin bir rahatsızlığı nedeniyle 3 günlük raporunun ardından patlamanın yaşandığı gün işe gittiğini, patlamayı televizyondan öğrendiğini söyledi. İlk etapta kendisine önemli bir durum olmadığını söylediklerini, ardından grizu patlaması olduğunu öğrendiklerini belirten Ayvaz, “Eşim, patlamanın yaşandığı gün mesaiden çıktıktan sonra doğum iznine ayrılacaktı, onu bekliyorduk” dedi.

Selçuk Ayvaz
Selçuk Ayvaz

BABASI SUNGUR İSTİYORDU

Eşinin, doğacak çocuğuna “Sungur” ismini koymak istediğini, eşini kaybettikten sonra kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise “Çocuğun ismini babasının ismi Selçuk koyun” dediğini belirten anne Ayvaz, gözyaşları içinde şunları söyledi: “Hem onun istediği hem de eşimin adını koyduk ve ‘Sungur Selçuk’ ismini verdik. Çocuğum doğdu, hastanede babasının kucağına veremediler. Çocuğumun babasıyla hiçbir hatırası yok, baba kokusu yok. Önceki çocuğumu ben doğum yaptıktan sonra ilk babasına vermişlerdi.”

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