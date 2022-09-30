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İSTANBUL

İBB'den İstanbulkart kararı: Göçmenler ve turistler resmi tatillerdeki ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekim ayı itibarıyla resmi tatil ve bayramlardaki ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarının faydalanabileceğini duyurdu. İBB'nin aldığı kararla birlikte turistler ve göçmenler resmi tatil ve bayramlarda ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanamayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBden İstanbulkart kararı: Göçmenler ve turistler resmi tatillerdeki ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanamayacak
Foto/arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi tatiller ve bayramlardaki ücretsiz toplu ulaşım hizmetiyle ilgili açıklama yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamada, ekim ayından itibaren resmi tatillerde ve bayramlardaki ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden yalnızca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanabileceği bildirildi.

TURİSTLER VE GÖÇMENLER ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKINDAN FAYDALANAMAYACAK

Turistlerin ve göçmenlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşım hakkı olmayacağının belirtildiği açıklamada, birçok ödeme noktasında banka kartı gibi de kullanılan İstanbulkart’ların anonim (üzerinde isim yazmayan) özelliğinin ortadan kalkmasıyla kartların kişiye özel hâle geldiği vurgulandı.

ANONİM KARTLAR 31 ARALIK'TA KULLANIMA KAPATILACAK

Kişiselleştirme sisteminin yapılabilmesi için İstanbulkart Mobil uygulamasının veya kartın internet sitesinden kaydolunabildiğinin anımsatıldığı açıklamada, İstanbul’da birçok kampanyadan da sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin yararlanabildiğine değinildi. 31 Aralık 2022 tarihinde de anonim tüm İstanbulkart’ların kullanımına son verileceği belirtildi.

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