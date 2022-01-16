Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında geçtiğimiz günlerde noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişte, 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlenmişti. Canlı yayınlanan kurada, görevli hosteslerin çektikleri toplara bakarak yeniden torbaya attıkları videolarla kanıtlanmıştı.

GÜNDEM İBB tiyatrosu yine sahnede: KİPTAŞ'ın kura çekimine hile karıştı

Gündemi sarsan videolar silsilesine bugün bir yenisi daha eklendi. Oğuz isimli vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendilerine çıkan numaranın haksız şekilde değiştirildiğini ve itiraz için de kimseye ulaşamadıklarını belirtti.

OYNAT 00:42 İBB'nin ev çekilişinde hakkı yakılan vatandaş: Kimseye ulaşamıyorum CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Tuzla'da yer alan konut projesinin kura çekiminde hile yapıldığı iddia edilmişti. Gündemi sarsan videolar silsilesine bugün bir yenisi daha eklendi. Oğuz isimli vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendilerine çıkan numaranın haksız şekilde değiştirildiğini ve sonuca itiraz için de kimseye ulaşamadıklarını belirtti. BiP'te paylaş

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"HAKKIMIZ OLAN SONUCU ALAMADIK"

Mağdur vatandaş yaptığı paylaşımda, kuraya katıldıklarını ve numaralarının çıktığını vurgulayarak, "Görevli kişinin istemeyerek olduğunu düşündüğüm hatasından dolayı bizim numaramız çıkmasına rağmen hakkımız olan sonucu alamadık. Kimseye de ulaşmak mümkün değil." dedi.

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HOSTES TOPU DÜŞÜRDÜ, KAZANDIĞI ÇEKİLİŞTE KAYBETTİ

Paylaşımında yaşanan skandalın videosuna da yer veren vatandaş, "Videoda gördüğünüz gibi 23746 çekiliyor fakat dördüncü sıradaki görevli elindeki 4 numaralı topu düşürüyor. Yerden aldığı topu direkt olarak göstermek yerine torbaya atıp yeni rakam çekince 8 çıkıyor ve çekiliş 23786 olarak kayda geçiyor. Bu video KİPTAŞ kanalında mevcut. Biz herkes gibi bu çekilişe katıldık ve elimizdeki sayının çıkmasını bekledik. Kimseden bir ayrıcalık beklemiyoruz. Kurada hile var gibi bir iddiamız da yok. Burada yalnızca düzeltilmesi gereken bir hata var ve düzeltilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.