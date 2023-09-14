İçişleri Bakanı Yerlikaya: 37 bombalı eylem önlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) göreve başladığı ilk 90 günde gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin her zaman olduğu gibi gündemlerinin en üst sırasında yer aldığını anlatan Yerlikaya, son 90 günde, terör örgütlerine yönelik İHA, SİHA ve İKU’larla 15 bin 640 saat uçuş gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Yerlikaya, “43 bin 490 operasyon düzenledik. 40’ı teslim 27’si ölü, 187’si sağ, 4’ü yaralı, 258 terörist etkisiz hale getirildi. Bu dönemde, 37’si bombalı eylem olmak üzere 44 eylem önlendi” dedi.





ÇETELERE 92 OPERASYON

Uyuşturucuya göz açtırmayacaklarını kaydeden Yerlikaya, 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini, gözaltına alınan 66 bin 13 şüpheliden 5 bin 966’sının tutuklandığı bilgisini verdi. Türkiye’yi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak amacıyla organize suç örgütleri ve “mafyavari yapılara” göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya “92 operasyonda, 1767 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 430’u tutuklandı” dedi.





3 AYDA 122 BİN YABANCI GİTTİ

Türkiye’de geçici koruma altında olan, ikamet izniyle ve uluslararası koruma kapsamında kalan 4 milyon 797 bin 593 düzenli göçmen bulunduğunu belirten Yerlikaya, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ettiklerini kaydetti: “Son 90 günde 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı, bunların 32 bin 563’ü sınır dışı edildi. Sahadaki yoğun ve kapsamlı kontrollerden dolayı son 90 günde sadece İstanbul’da sıranın kendisine geleceği endişesini taşıyan, vize, vize muafiyeti veya ikamet süresi biten 89 bin 396 yabancı ülkemizden ayrıldı.”





MOBİL GÖÇ NOKTASI

“Düzensiz göçle mücadelede yeni bir sistem uyguluyoruz. Pilot il İstanbul. Bu sistemde, Mobil Göç Noktası adı verilen araçlar kullanılıyor. Güvenlik güçlerimiz gerekli gördüğünde bir yabancıya kimliğini soruyor. Yabancı kimliğini ibraz ederse sorun yok. Eğer ibraz edemiyorsa o yabancı Mobil Göç Noktası’na davet ediliyor. Burada hem parmak izi sorgulaması yapılıyor hem de Göç Net veri tabanından kontrolü sağlanıyor. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilirse Geri Gönderme Merkezi’ne teslim ediliyor. İstanbul’da farklı noktalarda 20 araç çalışmalarını yürütüyor. Ekim sonunda 30 şehirde 150 araç hizmet verecek.”



