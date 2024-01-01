İlçeler başkanlarda

CHP'de Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Mersin’de Vahap Seçer, Adana’da Zeydan Karalar’ın yeniden aday olarak açıklanması öngörülüyor. İzmir Büyükşehir adayının ise henüz açıklanması beklenmiyor. Şehirde, Özgür Özel’in desteklediği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adayı Buğra Gökçe arasındaki yarış devam ediyor.

Ankara ve İstanbul’da ise 2019’da az farkla kaybedilen ilçelerinin adaylarının da açıklanması bekleniyor. İsimler, Genel Merkez’e değil, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İmamoğlu’na yakın isimler olacak. Adaylığı açıklanması beklenenler arasında İmamoğlu’na yakın eski büyükşehir belediye bürokratı olan isimler bulunuyor. Sancaktepe’de İSTAÇ’da başkan danışmanlığı yapan Alper Yegin, Sultanbeyli’de eski İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, Eyüp’te eski İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, Üsküdar’da İBB Şehir Hatları eski Genel Müdürü Sinem Dedetaş’ın adı adaylık için dolaşıyor. Ankara’da ise Mamak için Metin Özarslan, Etimesgut için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sait Atalay’ın adı gündemde. İki isim de Yavaş’a yakınlığı ile biliniyor.