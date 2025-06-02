İmam hatipli şampiyonlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan All Robotics Team, FIRA Canada 2025’te dünya şampiyonu oldu. Takım geçen yıl da Güney Kore'nin başkenti Seul’de dünya şampiyonluğu almıştı. Kanada’da yapılan FIRA Canada 2025 yarışmalarına özel davet ile katılan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Team Robotics Takımı, Hurocup Sprint ve Mission Impossible kategorilerinde dünya şampiyonu oldu. DRC Explorer ve Wheeled All Sports kategorilerinde de dünya ikinciliği elde etti.