İmam hatipli şampiyonlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Kanada’da düzenlenen dünya robot yarışması FIRA Canada 2025'te birinci olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Türkiye Gençlik Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödül verildi.
Robot yarışmasında birinci olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun (TGSP) düzenlediği 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödül verildi.
Kanada’da düzenlenen, 7 ülkeden 130 takımın katıldığı FIRA Canada 2025, 15-16 Mart 2025 tarihlerinde Toronto’da yapıldı. Türkiye’yi temsilen dünyaca ünlü robot yarışmasına katılan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yarışma sonrasında büyük bir başarıya imza attı.
Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan All Robotics Team, FIRA Canada 2025’te dünya şampiyonu oldu. Takım geçen yıl da Güney Kore'nin başkenti Seul’de dünya şampiyonluğu almıştı. Kanada’da yapılan FIRA Canada 2025 yarışmalarına özel davet ile katılan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Team Robotics Takımı, Hurocup Sprint ve Mission Impossible kategorilerinde dünya şampiyonu oldu. DRC Explorer ve Wheeled All Sports kategorilerinde de dünya ikinciliği elde etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun (TGSP) düzenlediği 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'nin ödüllerini almaya hak kazananlar arasında bulunan All Robotics Team ekibine ödüllerini takdim etti.