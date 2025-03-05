İmamoğlu kaç puan aldı?

Usulsüz yatay geçiş sonrası geçersiz diploma iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları bu kez YÖK raporunu hazırlayan 5 kişiyi hedef aldı. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, “YÖK raporuna imza atan ve katkı sağlayan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi. Pehlivan, “Ekrem İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’ne hangi sınav puanı ile girdi?” sorusunu yanıtsız bırakarak, o dönem yatay geçişlerde taban puan şartının aranmadığını ifade etti.

ÜNİVERSİTEYE RİCA DİLEKÇESİ

Pehlivan, İmamoğlu’nun mezun olduğu İstanbul Üniversitesi’ne de belgelerle birlikte bir dilekçe göndererek, incelenmesi ricasında bulunduklarını anlattı. Avukat Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da lehte delillerin toplanması kapsamında bir

beyan dilekçesi sunduklarını bildirdi. Pehlivan, “Tanınma yatay geçiş için şart değildir. Tanınma denklik için şart değildir. Denklik de yatay geçiş için şart değildir. O dönemde de şart değil, bu dönemde de şart değil” diyerek, Kaan Ferah isimli bir kişinin 1991 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden mezun olduğunu, 1995 yılında da denklik aldığını belirtti. Aynı muamelenin İmamoğlu’na da yapılmasını istedi.

Sonuç belgesi neden yok?

Avukat Mehmet Pehlivan, Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye’de girdiği üniversite sınavının sonuç belgesinin paylaşıp paylaşılmayacağı ile ilgili soruya, söz konusu belgenin YÖK raporunda yer aldığını söyleyerek yanıt verdi. Ayrıca, “Ekrem İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’ne hangi sınav puanı ile girdi?” sorusunu yanıtsız bırakarak, o dönem yatay geçişlerde taban puan şartının aranmadığını söyledi.







