Ekrem İmamoğlu 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, ismini açıkladığı bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. İmamoğlu'nun 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.