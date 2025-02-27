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Ekrem İmamoğlu 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

Ekrem İmamoğlu 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

15:2627/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis cezası veya siyasi yasak isteniyor.
İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis cezası veya siyasi yasak isteniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki bilirkişi iddianamesi kabul edildi. İmamoğlu, 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, ismini açıkladığı bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. İmamoğlu'nun 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

#Ekrem İmamoğlu
#Bilirkişi Raporu
#Soruşturma

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