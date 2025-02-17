Halk TV'nin 'Bilirkişi' soruşturmasında cezalar belli oldu

Halk TV'nin 'Bilirkişi' soruşturmasında iddianame hazırlandı. Beş isim için istenen cezalar belli oldu.





Ne olmuştu?

Pehlivan, Selek ve Asker, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suçlamalarda bulunduğu bilirkişi S.B. ile yapılan telefon görüşmesini kaydedip yayınladıkları için 28 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.





Geceyi emniyette geçiren üç gazeteci, sabah adliyeye sevk edildi.





Pehlivan ve Asker'in ifadelerinde adları geçmesinin ardından Toktaş ve Oğuz da polisler tarafından ifadeleri alınması için 29 Ocak'ta savcılığa götürüldü.





Haberleşmenin gizliliğini ihlali

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın gazetecilik faaliyeti nedeniyle açılmadığını söyleyip, "Bilirkişi ile yapmış olduğu bir telefon görüşmesini rızası olmadan yayımladığınızda Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı 'haberleşmenin gizliliğini ihlali'dir " ifadelerini kullandı.





Ses kayıtlarını yayınlamışlardı

Pehlivan'ın bilirkişi S.B. ile yaptığı telefon görüşmesi Halk TV'de Seda Selek'in sunduğu programda yayımlanmıştı.





Suçlamaya gerekçe olarak "Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanması, bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi" gösterildi.







