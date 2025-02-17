Halk TV'nin 'Bilirkişi' soruşturmasında cezalar belli oldu

Halk TV çalışanı Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz’a “Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Yargı Görevini Yapanı Etkileme, Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması” suçundan 6 yıldan 14 yıla, soruşturma kapsamında tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’e “Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, Yargı Görevini Yapanı Etkileme” suçundan 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.
Ne olmuştu?
Pehlivan, Selek ve Asker, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suçlamalarda bulunduğu bilirkişi S.B. ile yapılan telefon görüşmesini kaydedip yayınladıkları için 28 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.
Geceyi emniyette geçiren üç gazeteci, sabah adliyeye sevk edildi.
Pehlivan ve Asker'in ifadelerinde adları geçmesinin ardından Toktaş ve Oğuz da polisler tarafından ifadeleri alınması için 29 Ocak'ta savcılığa götürüldü.
Haberleşmenin gizliliğini ihlali
Ses kayıtlarını yayınlamışlardı
Pehlivan'ın bilirkişi S.B. ile yaptığı telefon görüşmesi Halk TV'de Seda Selek'in sunduğu programda yayımlanmıştı.
Suçlamaya gerekçe olarak "Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanması, bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi" gösterildi.