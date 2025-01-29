Halk TV’de ‘bilirkişi’ gözaltısı

Halk tv yayınında Bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’ın ses kaydının izinsiz yayınlanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturmada üç yayıncı gözaltına alındı. Bu kapsamda izinsiz ses kaydını alan Barış Pehlivan, Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı.