Yine Halk TV yine yalan haber: Erzurum'da yalan habere ortak olan Halk TV rezil oldu

CHP’li belediyeleri korumak için yapılan haber ve yorumlar, yargı yoluyla çürütüldü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin konuyu yargıya taşıması sonrası sonuçlanan mahkeme kararını Halk TV ekranlarından yayınladı. Halk TV mahkemenin tekzip metnini yayımlayarak, kendi ekranlarında geçen yıl kasım ayında verdikleri haberin aslında gerçek dışı ve hayal mahsulü olduğunu belirtti. Ekranlarında çıkan haberin gerçek olmadığını aynı ekranda ifade eden Halk TV kamuoyundan özür diledi.