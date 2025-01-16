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Yine Halk TV yine yalan haber: Erzurum'da yalan habere ortak olan Halk TV rezil oldu

Yine Halk TV yine yalan haber: Erzurum'da yalan habere ortak olan Halk TV rezil oldu

22:2916/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Halk TV'de yapılan haberin, yalan olduğu ispatlandı.
Halk TV'de yapılan haberin, yalan olduğu ispatlandı.

Halk TV, Erzurum Büyükşehir Belediye'sinin konserlere 85 milyon harcadığını öne sürdü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, haberin yalan olduğunu belirterek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Halk TV'nin haberinin yalan olduğunu tescilledi. Halk TV, haberin yalan olduğunu yayınladığı tekzip ile duyurdu.

Erzurum Ajans’ta görevli Onur Sağsöz’ün yalan ve iftira kokan haber ve yorumlarına ekranlarında yer veren Halk TV adeta faka bastı. “Erzurum’da Belediye konserlere 85 milyon harcadı” başlıklı iddiaların yalan olduğu mahkeme kararınca ispatlandı.

CHP’li belediyeleri korumak için yapılan haber ve yorumlar, yargı yoluyla çürütüldü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin konuyu yargıya taşıması sonrası sonuçlanan mahkeme kararını Halk TV ekranlarından yayınladı. Halk TV mahkemenin tekzip metnini yayımlayarak, kendi ekranlarında geçen yıl kasım ayında verdikleri haberin aslında gerçek dışı ve hayal mahsulü olduğunu belirtti. Ekranlarında çıkan haberin gerçek olmadığını aynı ekranda ifade eden Halk TV kamuoyundan özür diledi.
Halk TV’ye bağlanarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni kötüleyen Onur Sağsöz, kentte komik duruma düştü. “Erzurum’da Belediye konserlere 85 milyon harcadı” başlıklı yalan haberle ilgili yayınlanan tekzip metninde, haberin araştırılmadan sorumsuzca ve yayın ilkeleri ayaklar altına alınarak ve art niyetli bir şekilde sunulduğu ifade edildi. Söz konusu mahkeme kararı yerel gazeteci Onur Sağsöz’ün yalan haberlerin taşeronluğunu yaptığını da tescillemiş oldu.


#Erzurum Büyükşehir Belediyesi
#Halk TV
#Yalan haber

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