İmamoğlu’na İnce formülü: Yerel seçimlerde desteksiz kalacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tasfiye etmek için 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’ye karşı uyguladığı formülü devreye soktu. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na karşı İstanbul İl Başkanlığı seçimini kazanıp, Ekrem İmamoğlu’nu teşkilat desteği olmadan belediye başkanlığı seçimine girmesini hedefliyor.





TAKSİM’DEKİ BİR OTELDE ÜSLENDİLER

8 Ekim’de yapılacak olan İstanbul İl Kongresi’ni bir ölüm kalım meselesi olarak gören ve İBB’nin tüm imkanlarını bu yönde seferber eden İmamoğlu’na karşı CHP Genel Merkezi’nin İstanbul Taksim’deki bir oteli üs olarak tuttuğu, burada seçimde oy kullanacak delegelere yönelik yoğun lobi faaliyeti yürütüldüğü öğrenildi. Öte yandan İmamoğlu’nun İBB imkanları ile delegeleri yanına çekme girişimine karşı, CHP Genel Merkezi’nin yürüttüğü ‘parti ilkeleri’ temalı lobi faaliyetlerinin sonuç verdiği, verilere göre 600 delegenin oy kullanacağı İstanbul İl Başkanlığı seçimini 60-70 oy farkla genel merkezin adayı Cemal Canpolat’ın kazanması bekleniyor.





KİMİNE PARA KİMİNE İŞ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mayıs seçimlerinin hemen ardından kazan kaldırdığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı 8 Ekim’de yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi’ni kazanabilmek için İBB’nin tüm imkanlarını seferber etti. CHP’li kaynaklar, İmamoğlu’nun yapılacak kongrede delegelerin desteğini alabilmek için kimine para kimine de İBB’de iş verdiğini söyledi.





GENEL MERKEZ KARŞI ATAKTA

İmamoğlu’nun İBB kaynaklarını kullanarak delege tavlama girişimlerine karşın CHP Genel Merkezi de karşı atağa geçti. genel merkezin adayı olarak seçime girecek Cemal Canpolat’ın İstanbul Taksim’de bir oteli üs olarak tuttuğu, burada delegelere yönelik yoğun lobi faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.





60-70 FARKLA CANPOLAT KAZANIR

Genel merkez tarafından delegelere yönelik yürütülen lobi faaliyetlerinde ‘parti ilkeleri’ öne çıkarıldı. Siyasi rüşvetlerle parti yönetim organlarının belirlenmesinin parti kültürüne ve etiğine ters olduğu yönünde tüm delegelere baskı yapıldı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, delegelere yönelik yürütülen lobi faaliyetleri sonuç verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi rüşvetlerine karşın genel merkezin ‘Parti kültürü ve parti etiği’ temasıyla yürüttüğü lobi faaliyetleri ile delegeler arasında fikrini değiştirenlerin olduğu, 8 Ekim’de 600 delegenin oy kullanacağı kongreyi de 60-70 oy farkı ile genel merkezin adayı Cemal Canpolat’ın kazanmasının beklenildiği öğrenildi.



