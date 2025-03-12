İmamoğlu’nun danışmanını MASAK’a şikayet etti: Para hareketleri incelensin

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan’ı MASAK’a şikayet etti. Dilekçede mal varlığı hızlıca artan Özkan’ın banka hesapları ve para hareketlerinin incelenmesi istendi. İBB Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekili olan Özkan, 1 Kasım 2024’te İmamoğlu’nun danışmanlığına getirildi.
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) şikâyette bulundu. Akşener, dilekçesinde mal varlığı hızlı bir şekilde artan Özkan’ın mal varlığı, banka hesapları, ticari faaliyetleri ve mali hareketlerinin ayrıntılı olarak incelenmesini talep etti. Akşener’in vekili Avukat Abdullah Ören aracılığıyla sunduğu dilekçede, İYİ Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı ve İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinin ardından 1 Kasım 2024’te İmamoğlu’nun siyasi danışanı olarak atanan Özkan’ın mal varlığına el konulması da istendi.
7 BAŞLIKTA İNCELEME TALEBİ
Dilekçede Özkan’la ilgili şu hususların incelenmesi talep edildi:
- Özkan ve ailesine ait banka hesapları ve 2017 yılından bu yana gerçekleşen mali işlemleri tespit edilsin.
- Özkan ve aile bireylerinin sahibi veya ortağı olduğu şirketler belirlensin ve bu şirketlerin İBB veya iştirakleriyle ticari ilişki içinde olup olmadığı araştırılsın.
- Banka hesaplarındaki olağan dışı hareketler tespit edilsin, şüpheli para hareketleri için uluslararası finansal istihbarat paylaşımı yapılsın.
- Özkan ve ailesinin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının kaynağı araştırılsın, şirketler veya üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirilen işlemler incelensin.
- Özkan’ın ve ailesinin 2017 yılından itibaren mal varlığında yaşanan artış ve azalışların nedenleri ayrıntılı olarak belirlensin.
- Özkan’ın doğrudan veya dolaylı olarak yasa dışı gelir elde ettiğine ya da bu gelirleri kullanarak mal varlığı edindiğine dair bir şüphe olup olmadığı tespit edilsin.
- TCK'nın ilgili maddeleri ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde yasal işlemlerin başlatılsın.