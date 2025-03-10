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CHP medyasından 'İYİ' oyunlar: Yaralama olayını siyasi zemine çekip yargıyı etkilemeye çalıştılar

CHP medyasından 'İYİ' oyunlar: Yaralama olayını siyasi zemine çekip yargıyı etkilemeye çalıştılar

19:0210/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
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İYİ Parti Manavgat eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen (solda), evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.
İYİ Parti Manavgat eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen (solda), evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.

Antalya'da İYİ Parti Manavgat eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'e silahlı saldırı düzenlenmişti. Ergen'in İYİ Parti GİK üyesi Ayşen Kurt'u hedef alan paylaşımları üzerine eşi Yahya Kurt tarafından vurdurulduğu belirlenmişti. Ergen'in yaralanması sonrasında CHP medyasının yargıyı etkileyecek haberlere imza attığı, olayı Akşener fotoğraflarıyla paylaşıp 'İYİ Parti'de suikast girişimi' olarak yansıttıkları ortaya çıktı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 31 Ocak 2024 tarihinde saat 15:30 sıralarında, İYİ Parti Manavgat eski İlçe Başkanı da olduğu öğrenilen Hüseyin Ergen’e, Selahattin Oğuz tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış ve herhangi bir hayatı tehlikesi bulunmadığı için taburcu edilmişti.

Ergen'in İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olan Ayşen Kurt'u hedef alan, "3 kuruşa yaşlı koca bulan kadın utan kendinden kişiliksiz Manavgat'ta sana hava yok nefes yok eyrelti gelin arşiv ile iş yapmak boynumuzun borcu bu saatten sonra kim deli göreceğiz Hürrem sultan" paylaşımı nedeniyle iş adamı 80 yaşındaki Yahya Kurt tarafından vurdurulduğu ortaya çıkmıştı.

Yaşanan olay sonrasında ise Yahya Kurt hakkında “Haksız Tahrik Altında Tasarlayarak Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs” suçundan 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Kararın ardından Kurt ailesinin Meral Akşener ile fotoğrafları piyasaya sürülmüş ve yaşananların 'siyasi olduğu' algısı oluşturulmuştu.

CHP medyası yaşananları Akşener üzerinden işledi

Mahkemenin bu kararı yerel medya manşetlerine taşınınca, daha önce Sözcü Gazetesi’nden İsmail Saymaz ve Oda TV’nin Meral Akşener üzerinden siyasi zemine çekmeye çalıştığı dosya ile ilgili Manavgat Cumhuriyet başsavcılığı yerleşik yargılama usulünde uygulanmayan bir yönteme başvurup Yahya Kurt’un ev hapsinin kaldırılarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

CHP yandaşı İsmail Saymaz, konuyu “İYİ Parti’yi sarsan suikast girişimi” diyerek aktarmıştı.
ODA TV ise haberi,
“Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in uğradığı silahlı saldırının ayrıntıları kan dondurdu. Saldırıya "siyasi" görüntü vermemek için genel başkan Meral Akşener nasıl devreye sokuldu?”
ifadeleriyle gündeme taşımıştı.

Yargıyı etkilemeye mi çalıştılar?

Yargının, CHP medyası tarafından servis edilen fotoğraflar üzerinden yürüttüğü algının etkisinde kaldığı iddia edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını inceleyen Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları hiç yargılamamasına, sanıkların beyanlarını almamasına, dosyaya dair bilgi sahibi olmamasına karşın Başsavcılığın itirazını haklı bularak Yahya Kurt için verilen ev hapsinin kaldırılması ve tutuklanmasına hükmetti.
#Antalya
#Manavgat
#İYİ Parti
#Ayşe Kurt
#Yahya Kurt

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