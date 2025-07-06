Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İngiltere'den 14 yıl sonra Suriye'de bir ilk

İngiltere'den 14 yıl sonra Suriye'de bir ilk

09:166/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
David Lammy, Ahmed Şara ile görüştü.
David Lammy, Ahmed Şara ile görüştü.

İngiltere, kanlı Esed rejiminin 8 ay önce yıkıldığı Suriye ile 14 yılın ardından yeniden diplomatik ilişki tesis etti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı
David Lammy
, Beşşar Esed rejiminin aralık ayında yıkılışının ardından Suriye'ye resmi ziyarette bulundu.

Diplomatik ilişkilerin 14 yıl önce kesildiği Suriye ile ilişkileri yeniden kuran Lammy, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.


İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu görüşmede İngiltere'nin daha güvenli ve müreffeh bir Suriye'ye desteğini ifade eden Lammy, ülkedeki geçiş sürecinin daha kapsayıcı olması gerektiğini belirtti.


Lammy, istikrarlı bir Suriye'nin İngiltere'nin de çıkarına olduğunu vurgulayarak terör örgütü DEAŞ'ın yok edildiğinden ve Suriyelilerin insan kaçakçılarının tuzağına düşmediğinden emin olmak istediklerini ifade etti.



"Kaydettikleri olağanüstü aşamayı şahsen gördüm"


Lammy, ülkede insani yardım faaliyetlerinde bulunan Beyaz Baretliler ile de bir araya geldi.


Esed rejiminden kalan kimyasal silahların yok edilmesi için bu yıl Kimyasal Silahları Önleme Örgütü'ne 2 milyon sterlinlik (yaklaşık 110 milyon lira) destek vereceklerini bildiren Lammy, kadınların çalıştığı işletmeleri de ziyaret etti.


İngiltere'nin ülkedeki ticari ve insani hizmetlere destek için 94,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 5,1 milyar lira) destekte bulunacağı kaydedildi.


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Lammy, "Esed rejiminin yıkılışından bu yana yaptığımız bakan seviyesindeki ilk ziyarette Suriyelilerin hayatlarını ve ülkelerini yeniden inşa etmek için kaydettikleri olağanüstü aşamayı şahsen gördüm" ifadesini kullandı.


Lammy, Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmanın İngiltere'nin çıkarına olduğunu belirterek, "Yeni hükümetin tüm Suriyeliler için daha istikrarlı, güvenli ve müreffeh Suriye inşa etmesine destek vermek bizim çıkarımızadır" dedi.




#David Lammy
#İngiltere
#Suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOBB Nefes Kredisi finansman destek şartları neler? Kimler Nefes kredisi başvurusu yapabilir ve ne zaman? Ödeme şartları açıklandı